中國人大通過港版國安法　民眾黨4點嚴正抗議

中國全國人民代表大會今天（28日）下午，正式通過香港版《國家安全法》草案。對此台灣朝野各界也紛紛表達抗議立場，而由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，也隨即發表4點聲明。除了強烈譴責中國政府外，也呼籲立法院朝野各黨團應針對《香港澳門關係條例》做修正，在「政治庇護」上建立明確的制度。民眾黨方面表示，中國全國人民代表大會通過香港版《國家安全法》，民眾黨表達強烈的譴責，中國政府不願面對中港之間、香港內部長期以來的各層次矛盾，利用香港基本法中的中央政府權限，強行立法要求香港民眾接受。已破壞「一國兩制」之承諾，法案中明列的國安機關進駐與後續修法，極可能再次限縮香港的人身與言論自由，進一步打擊香港的自由、法治。而針對可能來台尋求庇護的香港民眾，民眾黨也呼籲中央，目前以專案方式進行援助，對港人的居留、安置、照顧進行完整規劃，包括預算框定、協助機制應明確化，為強化專案執行的效果，今天內政委員會已通過本黨提出的臨時提案，建請「將民間人權團體納入諮詢，協助專案執行、盤整資源等措施。請陸委會每三個月提出書面報告，說明專案執行情形。」而針對相關的「政治庇護」制度，民眾黨方面也呼籲朝野各黨派，應當針對《香港澳門關係條例》第18條進行修正。民眾黨表示，台灣在「政治庇護」問題上一直沒有建立明確的制度，也無確立謹慎的審查機制，在可預期有大規模庇護需求的同時，台灣卻無法制化的處理機制，也無疏導大規模進入國境的個案協助。呼籲朝野各黨派實際面對問題，盡速建立港人庇護法制化的明確。民眾黨指出，現階段必須建構台灣「人權救助」之法制化，政府必須與人權團體合作,共同建立救助審查機制。我們呼籲朝野各黨派攜手面對實際問題，修正符合國際進步趨勢之相關法規。而當香港自治與人權問題面臨壓縮的同時，本黨團也將在維護區域和平的基礎下，持續支持港人爭取民主自由的決心。