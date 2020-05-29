罷韓決戰倒數！江啟臣談「最後反制策略」

罷韓投票即將在6月6日舉行，國民黨主席江啟臣今天(29)受訪表示，高雄市長韓國瑜目前最重要的工作就是全力「拚市政、拚防疫、拚紓困，拚振興、拚政績」，然後不激化；對於外界點名「罷韓後續人選」，江啟臣強調「其他都不做任何思考」！江啟臣說，「韓市長他現在是全力拚市政、拚防疫、拚紓困，拚政績，他不是沒有作為，這就是他現在的作為」、「韓國瑜之前曾說過，面對罷免，他就是以市政防疫為優先，然後不激化」。記者詢問「聽說韓國瑜在投票之後將提抗告，是策略之一」？江啟臣回答「我沒有聽說，韓國瑜市長強調，現在最重要的就是拚市政、拚防疫、拚振興」。記者問「罷韓團體未來將天天上街遊行，但國民黨中央卻停開中常會」？江啟臣說，「對於高雄市政府來講，韓國瑜是天天拚市政，天天拚振興，這也是大多數民眾對高雄市政府的期待」。記者追問「聽說韓國瑜婉拒國民黨中央的幫忙」？江啟臣回答「其實我們和高雄市政府都有很好的溝通與默契，隨時配合，但是重點還是圍繞在高雄的市政，還有防疫的振興工作。比如說，在振興方面，我們將結合15個執政縣市，大家共同相互合作，發揮綜效，因為15個縣市各有不同的觀光和經濟資源，甚至是縣市政府的資源，大家共享互惠，把振興的效益做到最大，黨中央就是負責溝通與協調」、「黨也願意在宣傳方面，做協助與幫忙」。記者問「罷韓開票後的替代人選」？江啟臣嚴正回答「現在就是以我剛剛講的事情為主，其他都不做任何思考」。