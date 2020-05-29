台南牛肉湯太好吃！最強直播主陳時中快嘴吃不停

受台南市長黃偉哲邀請，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中本週六（30日）將走訪台南。在南下之前，今（29）日陳時中參加立院品嘗台南牛肉美食活動，大啖台南牛肉湯。
立法院康園廣場前今日舉辦「吃好牛來台南」品嘗台南牛肉美食活動，除台南市籍民進黨立委出席棒場外，也邀請行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中等出席活動。
陳時中說，「牛肉湯很好喝、牛肉也很好吃」，很多台南人早餐是喝牛肉湯，這兩天就要去台南，很高興有機會先品嚐台南道地的牛肉湯，相信大家過防疫新生活，大家的生活以後能越來越正常。
陳時中品嚐牛肉湯一口接一口快嘴吃不停，民進黨立委謝志偉開玩笑說，「我以立委的職權要求你吃慢一點！」陳時中會後表示，我是聞香下馬，來吃好吃的牛肉，感謝郭國文委員的招待。
今日下午，陳時中將接受桃園市長鄭文燦的邀請，前往桃園永安漁港，鄭文燦將陪同參觀觀光漁市、品嘗海鮮與新屋鵝肉，接著前往啟翔科技公司，感謝企業熱心捐贈發燒篩檢站。
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