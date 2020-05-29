狂問庇護人數遭李正皓嗆「沒常識」　陳玉珍氣炸回應了！

▲對於陳玉珍的質詢表現，李正皓直呼「金門人醒醒呀！」（圖／記者謝調遜攝）

▲李正皓發言全文。（圖／翻攝自李正皓臉書）

▲陳玉珍回應全文。（圖／翻攝自李正皓臉書）

中國昨（ 28 ）強行通過「港版國安法」，引發港人逃難移民潮，台權會則透露約有 20 餘名港人以《港澳條例 》第 18 條「政治因素」取得台灣居留權，國民黨立委陳玉珍昨也追問陸委會「實際人數」。對此，草協聯盟發起人李正皓在臉書開砲，質疑「連這種基本的常識都不知道還可以當中華民國的立委？」陳玉珍昨質詢陸委會主委陳明通，多次逼問台灣實際庇護的港人人數，更質問「難道這是國家機密嗎？」但陳明通始終不願公布數據，僅稱「涉及個人」，並透露「有一定的數字，比台權會多」，最後更以「謝謝委員」結束質詢，引來陳玉珍反嗆「你不敢跟國人報告蔡總統撐香港的決心？」對此，李正皓在臉書發文質疑「陳玉珍這個人究竟是二百五還是中共同路人？」直言政治庇護本來就「只能做、不能說」的事，若說出來，「除了讓對岸抓到證據大作文章之外，還會讓對岸開始清算受政治庇護的親友家屬，請問這種事能公開說嗎？」李正皓最後批陳玉珍「連這種基本的常識都不知道還可以當中華民國的立委？金門人醒醒呀！」陳玉珍本人則親自在下方留言，聲稱「為什麼勇敢的支持庇護的人，只能做不能說？我們要的是數字又不是個人的資料，連面對中共的勇氣都沒有，怎麼來捍衛我們的國家？」卻引起網友的冷嘲熱諷「不知道偉大的中國祖國北京，是誰說的」、「妳的中央政府不是北京嗎？快回家吧！」李正皓則回應「陳玉珍 委員，我幫QQ」。（編輯：陳煜）