傳準備高雄市長補選　陳其邁：現在是行政院副院長

「罷韓」投票將於6月6日登場，傳出如果高雄市長韓國瑜被罷免下台，行政院副院長陳其邁將準備參加市長補選。陳其邁今天回應表示，

國民黨近日指出，現在好像有「罷韓國家隊」情況？陳其邁回應指出，罷免與選舉一樣，都是公民的權利，中央政府與地方政府都必須確保公民能夠行使基本權利，不希望在這過程裡面，不管是有沒有暴力，或者是投票過程中，包括投票所設置等問題，影響到公民權的行使。

媒體問，

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現在我的工作還是行政院的副院長。民進黨立委郭國文今日在立法院舉辦「吃好牛來台南」品嘗台南牛肉美食，陳其邁獲邀出席，會後受訪被問到罷韓相關議題。媒體詢問國民黨認為怎麼這麼剛好教育部、交通部，然後法務部，一起有所謂動員「罷韓」的動作？陳其邁表示，我不懂這種指涉所謂何來，但是我想投票或者是罷免，都是大家，尤其是政治人物大家在從事公職後，尤其選舉的時候，都要去面對一些問題，在罷免的時候，選民才是最後的裁判，這是必須尊重高雄市民的一些想法。這次罷免，民進黨高雄市派系是不是已經都口徑一致了？陳其邁說，這一次的罷免投票，其實在過去，台灣已經有很多次舉行罷免投票的經驗，我們也希望這次的罷免投票也能跟過去一樣，都能夠平安，而且都能夠順利地舉行。這個不管是任何政黨，都應該共同來努力，而且能夠讓整個投票的工作都能夠順利地進行。這個是不分政黨或者不分派系，大家共同的期待。媒體進一步問有在準備高雄市長補選嗎？陳其邁說，「現在的工作還是行政院的副院長」，最近最重要的當然是整個疫情已經相對來講比較穩定，整個紓困我們也加緊腳步在進行；在振興的部分，6月2號行政院就會來對外宣布這些措施。陳其邁強調，6月6號的罷韓投票這是屬於地方的選舉罷免相關活動，我們就一切都按照相關法律跟整個程序來進行，共同讓整個選舉，罷免能夠平安順利的進行，這是大家國人的期待，也是我們努力的目標。