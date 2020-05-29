保留退役軍艦！韓國瑜籲籌設海事博物館　海軍樂觀其成

海軍參與823砲戰功勳艦「中海艦」遭以廢鐵標售，引發各界關注，也讓國人關切海軍有紀念價值的退役軍艦保存問題。高雄市長韓國瑜今（29）日在臉書表示，高雄市政府已於21日函文海軍司令部以文化資產保護法暫緩處分，並將退役軍艦投入

推動成立的「海事博物館」保存。

823砲戰期間，中海艦負傷擊沉2艘共軍魚雷快艇，是海軍的功勳艦。中海艦2010年除役後，由於中海艦承載著許多金門民眾的記憶，金門縣政府在陳福海擔任縣長任內，規劃2017年在金湖鎮新頭規劃運補園區，並向海軍協調撥用中海艦。不過，由於評估撥用需要1億元，金門縣政府無法負擔，

2018年金門縣政府來去函海軍要求終止撥贈計畫。

由於沒有其他地方政府願意接手中海艦，海軍也無法編列預算維護除役軍艦，因此海軍在14日以1400萬元標售，原訂海軍與廠商將在今日簽約。

海軍司令部今日下午表示，海軍長期以來對軍史的傳承非常重視，惟中海軍艦除役後，依法無法編列預算亦無人力對該艦執行維修保養工作。海軍指出，本部參照美國軍艦博物館成立方式，由民間團體或地方政府承接及維管，故前已開放地方政府及民間團體申請無償撥贈展示運用，中海軍艦除役迄今10年，曾有地方政府申請，後因故未能成案。本軍現行碼頭泊位有限，該艦長期靠泊旗津碼頭，船體狀況不佳，為避免造成高雄港礙航風險，本部僅能依法辦理公開標售，所獲資金全數繳回國庫，另本軍已將中海軍艦32項文物與影像妥善保存，納入本軍軍史館典藏。海軍表示，中海軍艦已於5月14日完成標售作業，近期各界對中海軍艦的關心與建議，本部非常重視，已暫緩與得標廠商簽約；目前高雄市政府欲以中海軍艦成立海事博物館，海軍表達感謝，並樂觀其成。為搶救中海艦，時代力量22日曾舉行記者會，呼籲海軍能重視文物保存。