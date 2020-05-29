天下男人都犯的錯？司法院長神打臉　全場轟動：法官讚啦

通姦除罪化議題正反意見不斷，

今（29）日下午 4 點，由司法院院長許宗力擔任審判長進行釋憲，最後宣告俗稱「通姦罪」的《刑法》 239 條違憲，也就是通姦正式除罪化，並且從即日起失效。對此，司法院院長許宗力就表示：「現今社會對於婚外性行為的男女仍有不同的雙重標準」，引起各界熱烈討論。

儘管近年來台灣性別意識逐漸抬頭，但對於婚外性行為的管制與處罰仍有雙重標準，司法院院長許宗力就在他的大法官協同意見書中提到「同樣是參與婚外性行為，女性通姦者遭到社會斥為淫娃蕩婦，而男性通姦者都只是犯了『天下男人都會犯的錯』」，也提到「社會要求女性通姦者『洗門風』，卻沒聽過男性『洗門風』」。他期盼將通姦罪由「刑法除罪化」後，社會能一起走上學習成長的路。

▲許宗力大法官的協同意見書。（圖／翻攝自司法院網站）

對此就有不少守著司法院直播的網友紛紛留言「難得我看得懂大法官的內容」、「許大法官真的是深知民情」、「沒說是大法官我還以為是高知識鄉民的意見」、「真是歷史性的一刻」、「神串留名」、「支持與時俱進的法官們」、「後續配套措施也要做好」、「台灣還要繼續加油，一起更好」。

▲司法院宣布通姦罪違憲。（圖／翻攝自司法院臉書直播）

事實上，通姦除罪化遠從 20 年前，擔任高雄院法官的葉啟洲就提起了第一次釋憲，儘管直到民國 102 年，法務部仍統計高達 77 % 的民眾反對通姦除罪化，此次宣布通姦罪違憲，將從「刑法除罪化」，而民眾仍可透過民法與家事法回歸民事訴訟求償機制，實際保障受害者的權益。（編輯：楊智傑）