立法院休會　游錫堃：下會期成立修憲委員會

立法院休會，預計6月中下旬召開臨時會，將處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院人事同意權。

立法院第10屆第1會期昨（29）日結束，在院會結束後，立法院長游錫堃發表散會宣告，除了感謝朝野各黨團，也宣示為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期成立修憲委員會。游錫堃昨天表示，展望未來，為回應各界對修憲的期待，立法院將在下會期開始協商成立修憲委員會，期盼各黨團及全體委員理性對話，謀求朝野及全民修憲之最大共識。游錫堃說，昨天是本會期最後一次院會，第1會期自2020年2月21日開議至今，在全體委員及朝野各黨團的共同努力下，總計通過61件議案，包括：法律案39案，預算案20案，行使同意權1案，以及其他議案1案。游錫堃感謝時代力量黨、台灣民眾黨、國民黨以及民進黨等4個黨團，在會期18次的朝野協商當中，克盡職守為民喉舌，展現國會高品質議事效率。游錫堃表示，本會期遭逢新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，民眾生命飽受威脅，產業發展與國際交流皆受波及。為此，朝野黨團攜手合作，在短短約兩星期，快速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》與特別預算，協助全國人民度過危機，並打開台灣在世界的能見度。游錫堃說，其次，本會期重要立法成果，例如制定亞洲首部《公共衛生師法》，保障醫療從業人員權益，建構完善公衛環境；另外，關懷農民生計，制定農業界企盼多年的《農業保險法》及《農民退休儲金條例》，減少農損風險，保障農民老年生活；修正《都市危險及老舊建築物加速重建條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《公務員懲戒法》等攸關社會民生福利及司法改革等39個重要法律案，再者，本會期也在各黨團充分努力下完成109年度國營事業預算三讀程序，立法績效斐然。