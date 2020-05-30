韓國瑜「落跑」未去說明會　柯文哲：他照有利的方式進行

高雄市選委會今天（30日）上午舉辦公辦電視罷免說明會，僅有罷免提案法定領銜人陳冠榮唱獨家戲，高雄市長韓國瑜則以「前往梓官區勘災」為由缺席，也讓外界質疑「落跑」。對此過去曾為韓國瑜上司的台北市長柯文哲，也對此作出評論，柯文哲表示，韓國瑜應該是按照他認為對他最有利的方式去進行，也表示「至於有沒有效，反正一個禮拜後就知道。」針對公辦罷免電視說明會，罷免案主角高雄市長韓國瑜的幕僚昨天（29日）已經透露，韓國瑜將缺席說明會。韓國瑜今天一早前往梓官區，勘查因連日梅雨導致嚴重農損的青江菜園等，對於記者提問未出席電視說明會的原因，他表示，「我還要繼續去看（農損）」。高雄市政府新聞局對此指出，市府做實事不空談，對抗雨水不對抗口水，此時流於口水之爭無助市民。而罷韓團體Wecare高雄也砲轟韓國瑜，除了愛說大話外，遇到事情就只會不斷的「落跑」。「包含今天是法定的公辦辦免說明會，他其實有職責跟市民說清楚，被罷免的理由是什麼？但他對這些市政議題，全部都逃避。」尹立說，「韓市長就不斷逃避，高雄市民都看得很清楚，6月6日還要不要讓這樣的市長繼續留在高雄？高雄市民會做神聖的判斷！」不過針對韓國瑜並未參與公辦的電視說明會一事，柯文哲倒是表示「韓國瑜應該是按照他認為對他最有利的方式去進行。」不過至於有沒有效，「反正一個禮拜後就知道。」而現場媒體也詢問柯文哲，是否會提供韓國瑜關於罷免案的建議？柯文哲則淡然表示，到現在為止沒有再多講什麼，「還是那句話，交給高雄市民決定。」