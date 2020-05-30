獨／湧言基金會已申請獲准　民進黨海派正式轉型

由三立董事長林崑海主導的民進黨新興派系「海派」，今年轉型更名為「湧言會」，並分為黨內派系和基金會等不同形式「雙軌發展」。《NOWnews》掌握獨家消息，海派團隊向文化部申請成立「財團法人湧言文化基金會」，文化部已於5月21日發出核准設立的公文，基金會即將開始運作，未來計畫舉辦親子、藝文等公益活動。據了解，海派轉型為湧言會，分為兩大部分發展。第一是政治面，在黨內成為一個穩定運作的剛性派系組織，現由立委王定宇擔任召集人，大約從4月開始，幾乎每週開會，讓派系成員密切交換意見；第二則是組織面，成立財團法人湧言文化基金會，由林崑海擔任董事長，未來將舉辦藝文公益活動。知情人士表示，海派之所以要轉型，是為了要淡化海董的色彩，讓海董退居二線，不再總是成為外界攻擊的箭靶，其實，很多事情都不是海董所策劃，但外界都會立即批評他。此外，藉由湧言會這個組織培養青壯世代公職，讓年輕人可以扛下這塊招牌，也讓政、媒有更明確的區分。「過去海派有些包袱，希望有新的系統，結束舊的時代」。人稱「海董」的林崑海早年發跡於高雄，以經營秀場起家，並於1983年集資成立三立影視有限公司，製作、發行錄影帶，從此開拓三立影視帝國版圖。在政治立場上，林崑海挺民進黨，過去長期支持謝長廷，但隨著謝長廷駐日，黨內所謂的「謝系」式微，於是林崑海主導的「海派」就順勢崛起。2016年堪稱是「海派元年」，當年7月的民進黨全代會，海派支持的高雄市議員林瑩蓉拿下一席中常委，正式進入民進黨權力核心，但林崑海也被外界批評「政媒兩棲」。4年來，海派勢力壯大。目前海派的指標人物，包括民進黨立委王定宇、曾屬謝系的立委趙天麟和管碧玲，還有三立新聞主播出身的林楚茵是海派推薦的不分區立委人選，等於海派在國會有4席立委的實力。另外，還包括內政部長徐國勇、民進黨新北市黨部主委何博文等人。據了解，海派人馬有籌組湧言會的想法，源自於今年初大選過後，2月時在高雄舉辦的一場青年幹部訓練營，許多同屬海派民代的年輕幕僚、助理齊聚一堂，討論更多合作形式的可能性，確定轉型為一個更系統化的組織。至於名稱，「湧」是海浪的意思，延續「海」的意涵。「湧言」就代表著暢所欲言、勇敢發聲的意思。