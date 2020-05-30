海派湧言會積極布局　目標搶攻2席民進黨中常委

目前已轉型更名為「湧言會」的民進黨新興派系「海派」，正積極布局黨職選舉。5月24日的民進黨黨代表、地方黨部主委選舉，海派已搶下新北市、高雄市等2席黨部主委。據了解，海派接下來的目標，就是進攻7月全代會的中常委選舉，希望在現有的中常委王定宇之外，再搶下第2席。
海派轉型為湧言會，除了在黨內成為一個穩定運作的派系組織，也向文化部申請設立「財團法人湧言文化基金會」。《NOWnews》掌握獨家消息，文化部已於5月21日發出核准設立的公文。（獨／湧言基金會已申請獲准 民進黨海派正式轉型）
由人稱「海董」的三立董事長林崑海主導的海派，從2016年起，近年來在民進黨逐漸壯大。今年開始轉型為「湧言會」，海董退居二線，湧言會有意淡化海董色彩，由青壯世代的民代接手運作。
海派在今年的地方黨部主委選舉中積極插旗，原本計劃搶進3席，但在台北市派出的人馬王孝維，和綠色友誼連線的候選人薛凌廝殺得太難看，慘遭黨中央暫停選舉。後來選舉結果出爐，屬於海派的新北市黨部主委何博文、高雄市黨部主委趙天麟成功當選。
民進黨將在7月舉辦全代會，舉行2年一次的中執委、中常委選舉，各派系磨刀霍霍，選舉結果將牽動派系版圖的移動。
據了解，民進黨中常委應選10席。海派已有1席中常委的實力，希望與正國會合作，再搶另1席。而新蘇連（新潮流系、蘇系、綠色友誼連線）目標搶下6席，正國會目標2席，英系目標2席，水利會系統目標1席。