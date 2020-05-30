海派轉型湧言會　林崑海和黃承國「分手快樂」

由「海董」三立董事長林崑海主導的海派，是近年民進黨的新興派系，今年開始海派轉型更名為「湧言會」，除了淡化海董的色彩，也想走出自己的主體性。過去以來，林崑海和總統府國策顧問黃承國攜手結盟，被稱為「海國會」，不過近期傳出兩邊已「分手」的消息。據了解，大家「分手快樂」，確定各走各的，來自3月一場餐會的討論。
《NOWnews》掌握消息，海派的林崑海和親英系的黃承國一向關係不錯，兩個派系人馬也常常聚會聯誼。不過今年開始，海派轉型為湧言會，不但希望成為一個穩定運作的剛性派系，也向文化部申請設立財團法人湧言文化基金會，希望有自己的主體性，走出自己的路。（獨／湧言基金會已申請獲准 民進黨海派正式轉型）
據了解，今年大選過後，2月一場海派民代的青年幹部訓練營，許多年輕世代的幕僚、助理就討論出轉型為「湧言會」的想法，希望成為一個更有系統性的組織。
而就在今年3月的一場「海國會」人馬的餐會中，會中的討論更確定海派要改變路線，朝向「湧言會」發展。也就是這場餐會，確定了湧言會和黃承國挺英的路線不同，彼此分手，走向不同方向。
知情人士指出，民進黨本來就有不同派系，有各種合作和結盟的形式，目前湧言會想先走出自己的路，未來和黃承國還是有合作機會。
有趣的是，湧言會和黃承國雖然「分手」，但至今彼此都沒有惡言相向，可說是「分手快樂」。民進黨7月的全代會即將舉行中執委、中常委選舉，雙方如何競爭或合作，引發外界關注。