巷仔內／海派轉型　林崑海不甘背罵名　青壯世代爭空間

民進黨原本就是派系山頭林立，然而近年來由「海董」三立董事長林崑海所主導的「海派」，成為黨內積極布局的新興派系，給其他派系不少壓力。只是，海董媒體大亨的身分，竟然介入政黨事務，遭批是「政媒兩棲」。他不甘背負這些罵名，因此萌生退居二線的念頭。再加上，年輕世代的海派民代需要政治舞台，拋開包袱，未來才能毫無束縛的更上一層樓，種種原因，促成海派轉型為湧言會。眾所皆知，林崑海長年支持民進黨，更與謝長廷關係友好。在謝長廷2016年駐日後，所謂「謝系」在黨內勢力凋零，林崑海順勢吸納原本謝系的人馬，「海派」因此崛起。海派人士直言，海董欣賞這些年輕政治人物，希望給他們舞台和機會，因此才有籌組派系的念頭。只是，民進黨長期主張「黨政軍退出媒體」，萬萬沒想到，經營媒體的林崑海竟會直接把手伸入政黨事務，「政媒兩棲」的立場讓林崑海被罵到臭頭，海派的出現，也讓民進黨相當尷尬。海派人士指出，其實很多事情都跟林崑海沒有直接關係，但是一旦海派人馬出了什麼事情，大家都就直接把矛頭指向林崑海，讓林成為箭靶，莫名受了許多傷，所以林崑海想退居二線，把舞台讓給那些青壯世代。海派更名為「湧言會」，就是要去掉「海」這個字，讓大家不會直接想到海董。另一方面，也是要成為一個穩定運作的正式派系組織，就跟新潮流系、正國會一樣，讓參與該派系的成員，有正式的資源可以使用，也有一個討論平台可以形成共識、做成決議。這些原本加入海派的青壯世代立委和議員們推動轉型，目的是希望去掉「媒體干預政治」的罵名，也是為了自己未來的政治前途著想，大家都想更上一層樓，唯有拋開舊有的束縛，調整組織、重新出發，之後才能毫無顧忌地往前衝。湧言會的發展有兩大塊，湧言文化基金會的成立，和政治派系取向的湧言會有所切割。林崑海擔任文化基金會董事長，未來將規劃一些公益藝文活動，而王定宇擔任湧言會的召集人，和其他加入派系運作的立委和議員一起運作政治事務。這些規劃，都是要淡化「政媒兩棲」的罵名。只是，看似政、媒分割的規劃，最後是否能如實執行？而林崑海是否能真正退隱二線、將手抽離政治？外界都等著看。