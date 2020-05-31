新國會打分數　民進黨33.3%第一、時代力量23.5%第二

立法院第十屆第一會期在29日結束，時代力量今(31)日針對新國會的表現發布民調，獲得最高滿意度的是一黨過半的民進黨團，滿意度為33.3%；時代力量黨團排名第二，滿意度為23.5%；國民黨團滿意度21.3%；台灣民眾黨團滿意度13.3%；台灣基進僅有一席立委陳柏惟，獲得9.1%滿意度。若從區域來看，民進黨團在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏澎、宜花東等台灣各區域，支持度都高於其他黨團；時代力量黨團最多認同者的縣市都在雲嘉南有28.3%滿意度；國民黨團在中彰投支持者最多，有30.1%；台灣民眾黨在桃竹苗、中彰投分別獲得15.9%、15.8%的支持度；台灣基進在桃竹苗則獲得12.4%支持度。而從年齡來看，時代力量在20歲到29歲的青年中獲得44.2%支持度，而一向主打青年票的台北市長柯文哲，他的民眾黨團在20歲到29歲青年的認同度僅獲得11.1%支持度，甚至不及國民黨的18.9%。民調也做了有關於「哪個政黨最能堅持公平正義、查弊案、杜絕酬庸」的調查，時代力量以22.3%的認同度拿下各黨第一；民進黨認同度為20.1%；國民黨認同度13.5%；台灣民眾黨為10.9%；台灣基進不到十位數，僅5.1%。而從逐月的調查中可看出時代力量在查弊領域從四月的14.5%，一個月的時間就爬升將近8%，而民進黨在四月還有31.6%的查弊認同度，未料一個月的時間下跌逾10%，讓出查弊王的寶座。本次民調訪問期間為5月25日至5月26日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為811份，在95％信心水準下，約±3.44百分點。