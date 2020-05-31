逾六成民眾認為應「堅持推動修憲」、修法撐香港

▲總統蔡英文第二任即將啟動修憲，但國民黨立委鄭麗文認為她無法解決低薪、高房價等青年重視的問題，下修公民權成為他唯一能回報的政治承諾。 (圖/總統府提供)

時代力量今（31）日公布「總統、內閣與國會滿意度暨520就職演說與台灣未來走向」等議題的最新民調，在兩岸關係方面，有60.2％受訪民眾認為％受訪民眾認為為因應國家發展的現況，要「堅持推動修憲」；48.6％民眾認為％民眾認為應該用台灣來稱呼國家；且有60.3％民眾認為應修《難民法》或《港澳條例》為實際救援港人做準備。

根據十大力量今天所公布的最新民調結果顯示，有48.6％民眾人為要用「台灣」稱呼國家、24.1％為「中華民國台灣」、「中華民國」則佔22.8％、「中華民國或台灣」為0.6％、「中華民國或中華民國台灣」則為0.1％、3.8％無明確意見。此外，有60.2％民眾認為，修改《憲法》是為了因應國家發展的現狀，應該要堅持推動修憲、27.1％則認為修憲或修改相關條文就會影響兩岸關係，因此不應修改者佔27.1％、12.7％無明確意見。

近日中國通過港版《國安法》再次引發香港局勢動盪，對此有60.3％民眾支持政府應修改《難民法》或《港澳條例》為實際救援香港人做更完全的準備、28.4％則表示不支持、11.3％無明確意見。

本次民調訪問期間為5月25日至5月26日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為811份，在95％信心水準下，約±3.44百分點。