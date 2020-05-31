修憲除公民權下修18歲　刪除國家統一排第一

根據時代力量今（31）日公布「總統、內閣與國會滿意度暨520就職演說與台灣未來走向」等議題的最新民調結果顯示，除了公民權下修至18歲具有較高度共識的議題外，刪除《憲法》中「國家統一」字眼以41.5％成為民眾心中的最優先議題、政府體制調整則以則以30.0％排名第二、降低修憲門檻佔21.8％位居第三。

蔡英文在520就職時宣示第二任期將深化國家體制與民主，修憲將成為重要一環；在民眾心中，除了具有較高共識的公民權下修至18歲之外，兩岸關係（如刪除《憲法》中「國家統一」字眼）以41.5％成為民眾心中最優先的議題，而政府體制調整（如廢除考試院、監察院）則以30.0％排名第二、降低修憲門檻佔21.8％位居第三、增加立委席次佔12.1％、都不需要為3.5％、無明確意見️則有16.9％。

此外，蔡英文在第一任期期待感最高的司法改革，由於改成進度緩慢，至今《國民法官法》仍因該施行參審制或陪審制而延宕，四年過去，民眾在蔡英文司法改革的成效，不滿意度為46.0％略高於42.2％的滿意度。

本次民調訪問期間為5月25日至5月26日，訪問對象為台灣地區20個縣市年滿20歲以上之民眾；抽樣有效樣本為811份，在95％信心水準下，約±3.44百分點。