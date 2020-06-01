副發言人陳明文之子陳冠廷遭逼辭　柯文哲反酸媒體要檢討

民進黨立委陳明文的兒子、台北市政府副發言人陳冠廷，遭到爆料直指除了擔任副發言人期間，今年對外發言的次數為零外，更遭踢爆向柯文哲要預算，欲成立「創新辦公室」，引發社會議論。而陳冠廷今天（1日）下午也在臉書上PO出影片，表示上午已經向市長口頭請辭。不過市府方面也隨即發表聲明，表示「在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留，並勉勵陳冠廷繼續為臺北打拼。」而柯文哲在議會進行施政總質詢時，也反酸是「媒體文化出了問題，應該要檢討。」根據蘋果日報報導，陳明文的兒子陳冠廷，不僅日前遭到議員爆料，今年對外發言的次數為0外，更擁有許多其他副發言人沒有的特權。包含比照局處首長擁有自己的辦公室、不需要每天早上7點一同召開晨會、幾乎完全不對外發言，最近甚至向柯文哲要求100萬預算，聘用外籍實習生成立「創新辦公室」，雖然遭到許多局處反對，但柯文哲仍舊表示將內部研議。遭到爆料後，陳冠廷上午也隨即出面回應，表示「零發言是怎麼計算的？對外投稿、外交場合發言算不算？是不是要複誦上級的話才算發言？」直言自己到市府事要做不一樣的事。陳冠廷說，對於爆料指控他享特權不用輪值晨會，還爭取成立創新辦公室，是因為柯文哲市長給他的工作，就是國際城市交流。「國際城市交流本來就有時差，輪值的都是晚上會議，甚至若他在晨會有貢獻就會參與晨會，但沒有貢獻就不會參與。」陳冠廷說，「若晚上會議的效率比較好，他會去參與晚上的會議，包括與歐盟官員會議、加州城市會議等，也都有一直做下去。」而下午陳冠廷則在個人的粉絲專頁PO出影片，表示上午已經向台北市長柯文哲口頭請辭。陳冠廷強調早上跟大家報告希望提案創新辦公室，以及其沒有成案沒有預算，「但還是有黨政人士將內部討論外部化，並且散佈錯誤資訊情事。」陳冠廷說，「過去兩年，我們與各國辦公室，商會，建立更加緊密的聯繫，我們與英美澳紐各國大專院校，建立更強的交流。這些朋友伙伴的合作關係，在我離職之後，依然存在 。我相信市長，未來一定有機會能夠將創新、國際交流的理念，分享給世界。」柯文哲在台北市議會進行施政總質詢時，也被問及相關問題。民進黨台北市議員許淑華直言，不應當以發言次數作為評價方式，也將矛頭對準北市府內的內鬥。「從最近台灣民眾黨內的內鬥，到現在北市府內也出現內鬥的情況。」許淑華說，「是不是應該好好檢討一下內部亂放話的情況？」對此柯文哲僅表示「你說府內人士，沒有具名我要從何查起？」更反嗆問題出在媒體身上，「應當好好檢討媒體文化。」北市府方面也發表聲明，表示「有關陳冠廷臉書發文請辭一案，臺北市政府副發言人戴于文表示因今日媒體報導內容，陳冠廷認為不接受放話文化，打擊市府不應如此，因此於今日中午口頭請辭。」北市府副發言人戴于文表示，「柯文哲市長相當肯定陳冠廷任職至今的表現，在市長與陳冠廷懇談後，市長予與慰留，並勉勵陳冠廷繼續為臺北打拼。」