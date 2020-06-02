情緒失控了？陳佩琪臉書文連發：簡舒培要市長跟我離婚

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，因為遭到民進黨市議員簡舒培的言語攻擊，而直接到台北市議會議長陳錦祥的粉絲專頁留言抗議。（圖／翻攝陳錦祥臉書）

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪與民進黨台北市議員簡舒培，在臉書上引發論戰。（圖／翻攝簡舒培臉書）

▲陳佩琪在臉書上反問簡舒培，為何她不適任擔任市長夫人？還質問簡舒培「現在是不是要我跟市長離婚？」（圖／翻攝陳佩琪臉書）

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，今（1日）晚槓上民進黨台北市議員簡舒培。針對簡舒培直指柯文哲施政滿意度墊底，陳佩琪在臉書上的PO文也有影響，陳佩琪晚間除了在臉書上PO文，表示若是言論有錯，議會或議員可以行文聯合醫院將她開除。不過晚間簡舒培也透過臉書回應陳佩琪，表示「陳佩琪很愛轉移焦點，我質疑妳市長夫人不適格，沒有質疑妳的醫師工作。」不過此番言論似乎讓陳佩琪情緒失控，直言「說我不適格當市長夫人， 所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？」引發外界熱烈討論。陳佩琪與簡舒培間的戰火，源自於日前陳佩琪在臉書上PO文，質疑中央政府日前頻頻將「台灣寄電子郵件給WHO提醒疫情」一事，認為「有先見之明都是硬凹」。而今天（1日）下午台北市長柯文哲進入市議會進行施政總質詢時，簡舒培也將此事拿出來討論，表示柯文哲施政滿意度墊底，陳佩琪在臉書上的PO文也有影響。不過此番說法似乎也讓陳佩琪相當不滿，火速透過個人粉絲專頁再PO文，反嗆簡舒培「市府花多少錢請我陳佩琪在市府擔任什麼職位？我的言論跟市府有什麼關係？」而陳佩琪的怒火並未就此消退，反而轉往台北市議會議長陳錦祥粉絲專頁留言，表示「想藉此管道跟議長表明市民最嚴正的抗議，我的臉書若書寫若有錯誤或市民有冒犯市府之處， 請議員或議長上法院告我或請聯醫開除我即可。」陳佩琪留言表示，「倘無錯誤，議員在議會殿堂上公然羞辱市民， 請問議長我有何管道伸張自己權力？」此外陳佩琪更透過個人臉書，到簡舒培的粉絲專頁及私人臉書留言，也讓簡舒培不得不親自回應。「陳佩琪夫人和柯文哲一樣，很愛轉移焦點，也喜愛錯置邏輯偷換概念，我質疑妳市長夫人不適格，沒有質疑妳的醫師工作。」簡舒培說，「換句話說，如果妳不是柯文哲市長的夫人，妳的發文不會這麼有討論效果，也不一定會有人想討論！」沒想到簡舒培的此番回應，似乎又將原本相當火大的陳佩琪，再度火上澆油。「對不起，我搞錯了， 簡議員說不是針對我昨天以醫生身分在臉書的發文，而是說我不適格當市長夫人。」陳佩琪氣憤表示，「所以您這次要發文市長室請市長離婚？還是市長不離婚就罷免他？記得妳幾年前發文到聯醫公關室問，為什麼公益活動都請陳佩琪而沒請郝市長夫人？ 現在更進一步要市長跟我離婚？」貼文一出也引發網友正反兩方論戰。對此簡舒培則回應，要求陳佩琪不要模糊焦點。「市長夫人發言受重視及社會討論程度不同，就像高雄市長韓國瑜妻子李佳芬一樣受關注，因配偶身分，有不一樣聲量與權力，要更謹言慎行。」簡舒培說，「妳針對WHO的發言跟中國一致，唱衰台灣公衛專業，美國等國認為台灣有向WHO示警，只有WHO、中國、陳佩琪認為沒示警。」而針對陳佩琪直指「曾發文到聯醫公關室詢問，為何公益活動只請陳佩琪未請郝（郝龍斌）市長夫人？」簡舒培也做出回應，強調當初跟聯醫索資根本與誰出席公益活動無關。「當時我是詢問前市長陳水扁以來，所有市長夫人出席市政活動的紀錄。」簡舒培更直言，要陳珮騏不要認為「市長夫人配偶只有你一個。」