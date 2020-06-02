蘇貞昌公布振興券方案　三倍券7月1日起預購或綁定　

▲行政院公布「三倍券」實體券樣本。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌公布三倍券方案，要讓民眾1000元變3000元。（圖／行政院提供）

肺炎疫情緩和，行政院推出刺激消費方案。行政院長蘇貞昌今（2）日上午親自主持記者會，公布振興券的正式名稱為「三倍券」。民眾每人花1000元買3000元的三倍券，使用時間從7月15日到12月底為止。使用方法共有紙本實體券、電子支付、電子票證、信用卡支付等4種方式，供民眾自由選擇。依照行政院規劃，命名為「三倍券」振興券將於7月15日上路，沒有排富及年齡限制，蘇貞昌說「連12月31日前出生且取得健保卡的嬰兒都可以領」。2300萬國民和15萬名有居留權的外籍配偶，都有換券資格。如果民眾屬於120萬名中低收入戶，政府則直接撥款1000元現金到帳戶裡，且會註明是「換三倍券」。「三倍券」分為實體券和非實體券等2種形式。實體券方面，面額共有500元4張、200元5張。政務委員唐鳳指出，7月15日起可直接到各地郵局購買實體券，也可以在7月1日預購，7月15日再到4大超商領券。至於非實體券，唐鳳表示，包括信用卡、電子票證、電子支付，7月1日起進行數位綁定，7月15日起消費滿3000元，就可獲得2000元回饋金。回饋金的領取方式，經濟部長沈榮津說，信用卡的話，隔月帳單直接扣2000元；電子支付的話，2000元直接轉入APP帳戶；如果是電子票證，民眾至超商靠卡、回存2000元。此外，唐鳳也說，目前正在研議規劃讓非實體券的使用者，在消費累積滿3000元後，可在ATM直接2000元回饋金。蘇貞昌指出，三倍券的有「三好一溫暖」原則，包括好領、好用、好刺激、最溫暖。不過，三倍券也有使用限制，不可用在電商網購、繳稅、繳罰單、繳規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。至於拿到三倍券的店家要怎麼兌換？沈榮津說，如果店家有統編，7月23日之後可到郵局、銀行兌換，款項將匯入店家、企業或負責人的帳戶。如果是沒有統編的店家，7月23日之後，委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換，款項再發放給店家。