國民黨：振興券「好領好用」已破功！遑論「好刺激」

行政院今天(2)推出振興券方案，國民黨文傳會主委王育敏表示，蔡政府官員關在象牙塔裡擬定政策，不知民間疾苦，在消費緊縮、商家苦不堪言之際，官員們卻仍規畫繁瑣複雜的振興券方案，其中的「好領、好用」已完全破功。對於行政院長蘇貞昌訴求振興券是「好領、好用、好刺激、最溫暖」，王育敏認為，「好領、好用」已經完全破功，「好刺激」難以讓人樂觀，「最溫暖」部分，對於中低收入戶，先匯1000元進入戶頭，再領出去兌換3000元振興券，是畫蛇添足，造成弱勢族群的不便與困擾，完全是最不溫暖的作法。根據行政院版的振興券方案，電子支付及信用卡消費，「必須先選定一家銀行並上網登錄，累計消費3000元後，退回2000元的錢或等值點數」，王育敏認為，一般民眾日常需求的消費累計3000元，經過退回折抵2000元後，鮮少會再進行多餘的消費，蔡政府希望促進消費、振興經濟的意圖恐難實現。至於實體票券，「需先支付1000元預購，才能領到3000元的票券」，王育敏表示，連民進黨的民意代表也抨擊行政院和人民計較3000元，根本是「把人民當賊」，她批評政府政策「不食人間煙火」。王育敏表示，商總最近調查旗下會員廠商，不管是餐飲業、觀光旅遊業、交通運輸或批發零售業等，都建議政府直接發現金，也一面倒認為振興券的金額太少，她呼籲蔡政府應該順應民意，普發現金6000元，才是解決人民問題，振興國內經濟的根本之道。