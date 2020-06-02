新冠肺炎解禁首波名單沒台灣？外交部：日本未做最後決定

日本新冠肺炎疫情趨緩，已研擬開放幾個國家為首波入境名單，根據日本媒體報導，首波解禁國家包括泰國、越南、澳洲及紐西蘭。不過，防疫成績亮眼、兩國人民往來密切的台灣卻未在名單上，也引發外界關注，藍營甚至質疑台日友好「

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龍係假外交部發言人歐江安在今（2）日例行記者會上表示，經過外交部與駐日代表處向日方了解的情形，目前日本尚在評估、研議當中，還沒有定案，日方表示會依據相關疫情趨勢做綜合判斷、評估。歐江安強調，駐日代表處與日方聯係密切、溝通管道暢通，已透過相關管道向日方表達，希望納入日方開放名單當中，我方會持續跟日方進行溝通、討論。歐江安表示，「邊境風險嚴管」是我國重要防疫政策，政府會兼顧國人的健康安全及國際旅行權益，也會根據全球及國內疫情的發展情況，評估與調整相關管制措施，以確保國人出入國境能不受國際疫情的影響。外交部指出，至於各國解封是否包括台灣，政府尊重各國的自身考量與做法，不會影響政府對這些國家解封的考量，相信這些國家也會尊重台灣的考量與做法。中央流行疫情指揮中心會持續就全球及國內疫情情況作完整專業評估考量。外交部會據以跟相關國家持續討論最佳政策，再研議相互開放的時機。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（1）日疫情記者會上被問到此事，陳時中認為日方可能有他們邊境管制上的考量，目前我國外交單位也還在積極聯繫中。陳時中強調，據了解，日本方面尚未定案，仍在研議中。