振興三倍券怎麼用？9大Q&A懶人包報你知

▲行政院三倍券使用方式。（圖／NOWnews製作）

▲行政院公布「三倍券」實體券樣本。（圖／行政院提供）

行政院規劃推出「振興三倍券」，行政院長蘇貞昌今（2）親自主持記者會，說明三倍券方案，民眾拿1000元換3000元振興三倍券。三倍券要怎麼拿？又要怎麼用？《NOWnews》幫你整理使用方法9大Q&A。一、誰可以領？2300萬國民和15萬名有居留權的外籍配偶，皆可購買振興三倍券，每人限領一份，不排富，也沒有年齡限制，今年年底前出生且取得健保卡的新生兒也有資格。如果是120萬名中低收入戶，政府直接發放1000元現金到帳戶，且會註明「換三倍券」。二、使用時間到什麼時候？7月1日起預購或數位綁定，7月15日正式上路，使用期限到12月31日為止。三、三倍券有什麼形式？共有4種形式，有紙本的實體券，也有非實體券包括電子支付（例如台灣pay、LINE Pay、街口支付等）、電子票證（如悠遊卡、一卡通、icash等）以及信用卡支付。四、實體券怎麼購買？7月1日起，透過健保卡在超商或網站預購，7月15日再到超商領取；或7月15日起直接到郵局現場拿1000元購買兌換3000元的振興三倍券。五、實體券的面額多少？實體券分為200元券5張、500元券4張，等同現金、不找零，也不能用來儲值。六、非實體券要怎麼用？可使用信用卡、電子支付、電子票證，7月1日起可登錄綁定，消費累積滿3000元後，就回饋2000元或電子支付點數，退到信用卡或電子點數帳戶中。至於回饋金的領取方式：：隔月帳單直接扣2000元：2000元直接轉入APP帳戶：到超商靠卡、回存2000元另外，目前也在規劃讓民眾可在ATM領取2000元現金。七、三倍券的使用範圍？實體店面、攤販都可以用，包括護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿等等，也可以買彩券。八、三倍券的使用限制？不可以用在電商網購、繳稅、繳罰單、繳規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值。九、拿到三倍券的店家要怎麼兌換？如果店家有統編，7月23日之後可到郵局、銀行兌換，款項將匯入店家、企業或負責人的帳戶。如果是沒有統編的店家，7月23日之後，委由有統編的商圈、夜市管委會、自治會等單位到郵局、銀行兌換，款項再發放給店家。