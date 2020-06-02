政院發三倍振興券　民眾黨民調：超過六成會去領

為刺激國內經濟消費，行政院今（2）上午宣布將推出振興措施「三倍券」，經濟部長沈榮津表示，預計會帶動700億的實質消費，配合店家及平台加碼，有機會創造1000億效益。不過，台灣

▲民眾黨公布民調，「是否有意願領取政府發放的振興券？」超過六成（62.7%）民眾表示願意。（圖／記者呂炯昌攝.2020.06.02）

▲行政院三倍券使用方式。（圖／NOWnews製作）

民眾黨擔憂透過健保卡在超商領取振興券有個資洩漏風險，並擔憂紓困「萬元之亂」重現。台灣民眾黨下午舉行「振興要即時 發放要便民」記者會，公布民眾對領取振興券態度的民調。詢問民眾「是否有意願領取政府發放的振興券？」超過六成（62.7%）民眾表示願意（34.4%表示願意，28.3%非常願意）。而表示不願意的民眾有27.4％ (13.9%不願意，13.5%非常不願意)，另外9.9%民眾表示沒意見。詢問民眾是否滿意行政院規劃的「花一千元現金換三千元振興券」方案，結果顯示54.3%民眾表示非常不滿意，27.3％民眾表示不滿意。滿意的民眾只有13.2% (滿意的民眾有8.8%，非常滿意的民眾有4.4%)，回答沒意見的民眾有5.2%。詢問民眾比較支持「花一千元現金換三千元振興券」還是「馬政府時代三千六百元消費券」，結果顯示，約七成民眾（70.2%)表示支持3600元消費券，5.2%民眾表示支持「花一千元現金領三千元振興券」。兩種都支持的民眾有5.3%，兩種都不支持的有15.8%，沒意見的民眾有3.5%。針對「民眾對販賣振興券的態度」，如果有人拿現金跟你收購3000元振興券，是否有意願賣出？結果顯示，有七成的民眾回答可能會（回答一定會的民眾有39%，可能會的民眾有31.2%）。回答可能不會的民眾有9.8%，回答一定不會的民眾有13.3%，回答不知道的民眾有6.7%。光譜論壇於5月30日至6月1日執行網路問卷調查，了解民眾對「振興券方案」的態度，共有1230位民眾回覆問卷。對於希望領取現金的民眾居多，媒體詢問是否希望行政院改為「發現金」？民眾黨立委邱臣遠表示，總體上以經濟學上來說，振興券方向是對的，但是執行面設計應該要更便民，以免紓困「萬元之亂」重現。立委蔡壁如表示，在振興階段希望達到加成效應，通常花1元要能達到10元的效果，如果這波花下去是300~400億，政府要鼓勵出來消費，但是從民調看來，很多人會把振興券拿去轉賣。蔡壁如也提醒，之前用健保卡領口罩已經有違法爭議，現在用健保卡領振興券，根本是政府帶頭違反保險法第16條規定，健保卡傳送被保險人資料，更有個資外洩風險。