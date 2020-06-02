嘉義艦下水　蔡英文：落實國艦國造

蔡英文總統今（2）日南下高雄主持海洋委員會海巡署「4000噸級巡防艦首艦命名暨下水典禮」，並將軍艦命名為「嘉義」；蔡英文表示，嘉義艦不但代表國艦國造的落實，更展現了台灣守護海洋國土的決心。蔡英文在致詞時表示，自她上任以來，就開始積極推動「國艦國造」，全力支持「籌建海巡艦艇發展計畫」，打造更新、更快速的海巡艦艇，畢竟有優秀的海巡人員，也要有精良的裝備，才能相輔相成，讓保家衛國的力量更加堅實，也讓海巡執勤時，能更加安全。雖然在國艦國造過程當中面臨許多挑戰及困難，但台灣都逐一克服，不僅讓世界看到台灣守護國土的決心，更讓國內造船產業，走出全球的產業低潮，培養自己的人才，為台灣的造船產業帶來新的曙光。蔡英文指出，之所以命名為「嘉義艦」，是希望這艘船能夠和海巡弟兄一起守護好台灣的海岸線；而嘉義艦也開創了兩個新的里程碑。第一，這艘4,000噸級的巡防艦，不僅是和傳奇級巡防艦的設計廠商，進行國際合作的成功案例，也是現役及建造中海巡艦的最大型船隻，可說是為海巡帶來更堅強的力量。第二，嘉義艦除了具有平戰轉換的功能，艦艇上也有手術室，以及負壓隔離病房等醫療功能的艙間，也能為台灣海上醫療救護能量，寫下嶄新的一頁。未來有嘉義艦的投入，一定能在執行查緝走私、巡弋海疆，或者是協助救援的任務中如虎添翼、更順利安全。