內定參選基隆市長？蔡適應否認

前移民署署長謝立功、藝人許效舜近期紛紛表態有意角逐基隆市長選舉，就連前立委謝國樑都傳出有意參選；外傳，民進黨立委蔡適應「已獲黨內定」參選2022年的基隆市長選舉。對此，蔡適應表示，並無此事，目前對他來說最重要的工作是把立委的工作做好。2020大選時，蔡英文及黨內不少重量級人物紛紛到基隆為蔡適應站台，選票結果蔡適應狂掃10萬多票，連任立委。外傳蔡適應已獲得民進黨「內定」接棒基隆市長林右昌參選下屆市長。對此蔡適應透過國會辦公室發表聲否認此事，認為這只是有心人意圖以未經查證的不實傳聞發佈新聞，轉移社會對高雄市長罷免投票的關注，對此感到遺憾。蔡適應重申，現階段社會關注的重點是疫情控制與紓困振興，這也是市民最關心也最在乎的事，而他現在最重要的事，就是把立委的工作做好，反映民意給行政機關，守住台灣、振興經濟。民進黨內人士則指出，就政治版圖及地方政治生態分析，謝國樑會是個強勁的對手，但基隆在林右昌這幾年的帶領下，確實有了不少改變，相信基隆民眾對此都滿有感的；蔡適應年輕，形象清新有活力，的確是個接棒的好人選，不過距離2022年選舉還有一段時間，現在說內定、徵召都太早，民進黨的遊戲規則很清楚，基隆市長人選是需要經過初選的，若有兩人以上登記就辦初選、同額登記直接提名，沒人登記才會徵召，現階段只能說蔡適應是個好選手。