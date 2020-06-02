國民黨籲再加碼現金　民進黨嗆政策不是普渡大拜拜

行政院振興「三倍券」細則出爐，國民黨初步表示，還沒上路，有待觀察，但仍期待執政黨加碼，發現金給民眾最直接。對此，民進黨發言人顏若芳痛批，政策的推動不是普渡拜拜，背後的評估、選擇、效果的呈現方式都必須考量，國民黨遇事就空喊的行為，看不出國民黨有任何對國家負責任的做法，難怪得不到民眾信任。國民黨今（2）日召開記者會抨擊行政院的振興「三倍券」政策。對此，顏若芳表示，政策的推動不是普渡拜拜，背後的評估與選擇，關鍵是「如何在國民最需要的地方，投入最恰當的資源，讓效果可以呈現」；之前，國民黨面對疫情，只空喊沒有科學基礎的普篩，來扯第一線防疫人員的後腿，製造困擾；現在，曾經執政過的國民黨卻拿不出具體方案，只會開出普發現金的空頭支票操弄對立。一下子普篩、一下普發，卻看不到一點對國民與國家責任感的做法，也難怪得不到人民的信任。國民黨在記者會中指控，民進黨因為心虛，不願意提及馬政府時期的消費券政策。顏若芳強調，馬政府2009年舉債編列高達856億元普發消費券，最後國發會檢討報告卻顯示，消費券對當時GDP貢獻僅佔0.28％到0.43％，遠低於原本估計的0.64％，效益只有預估的一半。監察院也批評馬政府的消費券相作業草率匆促，實際成效不彰。現在政府是記取當年消費券的失敗經驗，設計具有振興經濟效果的制度，不會心虛，更不會重蹈覆徹。