巷仔內／三倍券能振興到什麼程度？

今（2）日上午，行政院長蘇貞昌召開記者會正式公布推出「振興三倍券」，經濟部長沈榮津表示，三倍券可以創造新台幣1,112億的振興效果，相較於500億元的預算，等於對國內的經濟成長有著加乘的效果。沈榮津針對三倍券的加乘效果，是這樣解釋的。民眾的1,000元，加上政府的2,000元，共有3,000元，平台業者加碼打8折，等於3,000元到了平台後就效果變成3,750元，加上店家又再打8折促銷優惠，效果又變成4,687多元，若以總數2,359萬人國人加上15萬有居留權配偶，乘以4,687元，效果就是1,112億元。我們先不說沈榮津4月8日接受媒體訪問時，還說這玩意兒可以帶來四倍效果，也不說去年案例效果評估時，他誇口會有十倍效果，怎麼事到如今就變成只有一倍出頭的效果；就單純拿沈榮津今天的說詞來解讀。其實，不管馬政府時期的消費券也好，如今的「三倍振興券」也罷，其要達到「振興經濟」的效用，最重要的前提是：「新增消費」。也就是說，這筆來自政府補貼的新台幣2,000元，國人必須百分之百將其用在自己「消費計畫以外」的開支。如果將其用在原本日常生活的固定開支，那麼就形成了「替代效果」，對於「振興經濟」的效用就不存在了。因此，我們可以看出來，沈榮津今日的說法，是假設每一個國民都將三倍券用於「新增消費」，也就是將其視為是額外的收入，然後進行額外的消費。但從實務的層面來說，最有可能的情況，是拿著實體券去買菜、買上班要用的悠遊卡定期票。換句話說，這一人2,000元的額度，最少有一半會替代掉原本的固定開支，因此，從2009年消費券的經驗來看，原本三倍券的500億元預算，只要能夠起到新台幣700億元以上的消費總額，就算是贏過消費券了。至於沈榮津誇口達成的1,112億成績，根本就是不可能的任務。為什麼不可能？理由其實很簡單，蘇內閣這套「三倍券」的實體券，要求國人得先掏出新台幣1,000元，才能拿到3,000元的「三倍券」。若不採用實體券，則必須先消費新台幣5,000元，才會拿到2,000元的「回饋」，對國人來說，這筆錢不先拿來支應原本的固定開銷，怎麼對得起鈔票上那幾個打棒球的小朋友？所以，重點就在於「消費替代率」的比例，如果替代比率高，則效果差，若替代比率低，則消果好。不過整體來說，所謂的「三倍券」，勢必是不可能創造翻倍以上的消費效果了，如果消費替代率可以低於上次的六到七成以下，才會有比較亮眼的成績。