疫情趨緩拚振興　蔡壁如：指揮中心應降為二級開設

新冠肺炎疫情趨緩，為刺激國內經濟消費，行政院今（2）上午宣布將推出振興措施「三倍券」，預計7月中可領取，經濟部預計會帶動700億的實質消費。台灣民眾黨擔憂領取振興券方式太複雜，恐會在發生「紓困萬元之亂」，同時也呼籲疫情指揮中心應由一級降為二級開設。

台灣民眾黨今日下午舉行「振興要即時 發放要便民」民調記者會，公布民眾對領取振興券態度的民調。針對用健保卡到超商領取振興券，立委蔡壁如表示，之前用健保卡領口罩已經有違法爭議，現在用健保卡領振興券，根本是政府帶頭違反保險法第16條規定，

，且健保卡傳送被保險人資料，更有個資外洩風險。

健保卡不得用於非供醫療使用目的

蔡壁如還指出，行政院長蘇貞昌在2月27日為因應國際疫情緊急，將中央疫情指揮中心層級拉高，提升為「一級開設」，但最近國內疫情已經逐漸趨緩，截至6月1日已連續50天沒有出現本土個案，當指揮中心還維持在一級開設，疫情中心的指揮官陳時中卻帶頭開始趴趴走，「我們現在是處於疫情階段？紓困階段？還是振興階段？又或是即將進入產業轉型？」





蔡壁如指出，如果要開始振興，是否將指揮中心一級開設降為二級？以大型車禍為例，首先要先將傷患脫離現場，當傷患還在失血中，一定要先止血才能做接下來的治療，如果不先止血就一昧的輸血，是完全沒有效用的！所以，行政院要說清楚，「目前究竟還符不符合一級開設的階段？」當我們還在一級開設，代表疫情仍在，同時又要紓困又要振興，傷患(疫情)一直不脫離現場，失血又不止血，還持續輸血，不僅無效，也會讓民眾無所適從。



