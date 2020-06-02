巷仔內／細數政治人物另一半　因政治口水「暴走」時刻

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪，因為批評「衛福部寄給WHO提醒新冠肺炎疫情的電子郵件」是硬凹的說法，遭民進黨台北市議員簡舒培質疑「影響市長施政滿意度」，雙方因而槓上。陳佩琪昨天下午起至深夜，臉書連PO三篇文，甚至直接用個人臉書帳號，到台北市議長陳錦祥及簡舒培的臉書上嗆聲，最後更怒批「議員是要我跟市長離婚嗎？」更被網友留言直指「情緒失控」，引發社會關注。而細數過往，陳佩琪透過臉書表達不滿，也已經不是第一次。早從2014年時，陳佩琪就創立了自己的粉絲專頁，並時不時針砭時事，不過在2015年8月颱風來臨時，因為在臉書上PO文透露柯文哲並未坐鎮防災指揮中心，而是在家「挖空冰箱」吃飯引發爭議。而當時陳佩琪也宣示不再開啟粉絲專頁。不過2018年柯文哲的連任之戰時，因為媒體抨擊柯文哲的財產來源不明，讓陳佩琪重啟3年未使用的粉絲專頁，宣示提告之餘也重新開始發文，每兩三天就會針對對手攻擊柯文哲的爭議事件逐一反擊。2020年柯文哲領銜成立台灣民眾黨，挑戰立委選戰時，陳佩琪也透過臉書抨擊蔡英文的私菸案，以及陳菊「不降反升」到中央任職，怒酸陳菊在高雄留下數億欠債，卻能人人捧，也頻頻引發社會議論。雖然隨著選戰結束，陳佩琪的發文頻率也會相對較低，抨擊時事的砲火也會暫時歇減，歷經近四個月的休息後，五月下旬陳佩琪又開始針對新冠肺炎疫情進行評論。不僅讓防疫中心指揮官陳時中親自回應外，更意外引發陳佩琪與簡舒培間的戰火。雖然政治人物的另一半，普遍不像陳佩琪般，時不時透過臉書粉絲專頁發文，抨擊執政黨及中央政府，多半僅在選舉期間，扮演好賢內助的助選角色。不過因為政治時事暴氣的另一半，攤開台灣政治史卻絕非少數，最明顯的例子莫過於前總統陳水扁的妻子吳淑珍。陳水扁在卸任總統後，因為各種貪污案件遭到檢方約談，面對民進黨的同黨同志對陳水扁冷眼相待，吳淑珍也氣憤對外放話，直言陳水扁在擔任總統期間，一共給了民進黨超過10億的捐款，就連女兒陳幸妤也在媒體鏡頭前大喊「蘇貞昌、謝長廷、陳菊你們誰選舉的時候沒拿過我爸的錢？」在當時引發社會一片譁然。而比較近期的例子，則是高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬。2020年總統選戰期間，韓國瑜的負面傳聞頻傳，李佳芬也直接在媒體鏡頭前，槓上網路上批評韓國瑜的網友們直言「庶民不是賤民」，更憤而對多個媒體名嘴提出告訴。至於民進黨新北市立委、藝人余天的妻子李亞萍，則是在2018年余天投入黨內立委初選時，因為遭到同黨候選人抨擊，怒嗆民進黨中央「害了我們全家」引發社會關注。也因此，與政治人物最親密的另一半，一言一行難免會被外界拿放大鏡檢視。雖然並非要求陳佩琪不得透過臉書發言針砭時事，但還是得先認清，自己已經並非過去單純「女醫師、醫師太太」的平民角色，而是首都市長夫人。當意見不合與他人吵起來，甚至讓外界覺得似乎瀕臨失控邊緣，難免會落人口實，成為外界攻擊的箭靶，進而傷害到身為政治人物的柯文哲。