巷仔內／賣振興三倍券超前部署　蘇貞昌致電郵局高層幕後

行政院祭出「振興三倍券」政策，刺激消費，引發話題。三倍券分為實體券和非實體券，實體券的部分，除了可先在超商、網路預購，也可從7月15日開始，直接前往各地郵局花1000元購買3000元振興券。為了避免郵局大排長龍，行政院長蘇貞昌透露，他特別致電中華郵政總經理江瑞堂，要求趕快做好準備。《NOWnews》調查，蘇貞昌為了追求行政效率，經常跳過幕僚、直接打電話給各部會首長，親自下達軍令。蘇打電話給中華郵政總經理，足以顯示他對此事的重視程度。5月初，蘇貞昌曾親上火線，提出行政院規劃的萬元擴大紓困方案，不料卻因為中央和地方的聯繫上有落差，引發廣大民怨，延燒多時，被稱為「萬元紓困之亂」，嚴重破壞了從年初肺炎疫情爆發以來，蘇內閣一路守住的良好防疫形象。為了避免重蹈覆轍，這次規劃振興三倍券，蘇內閣特地在6月初就公布方案，7月15日才正式上路，這一個多月的時間，就是為了讓各界充分了解政策，且爭取可以隨時修正調整的空間。據了解，行政院選擇郵局作為兌換實體振興券的地點，主要是考量郵局的區域普及性，而且郵局的作業系統也可以配合實名制，再加上郵局本身就有販售郵票、郵政禮券的業務，所以決定讓郵局扛下這個重責大任。由於先前口罩只有在藥局專賣的時候，大排長龍、引發民怨。因此，為了避免民眾到郵局購買振興三倍券時也大排長龍，蘇內閣團隊設計規劃了「兩道關卡」，第一道，7月1日起，民眾可先透過超商、網路預購實體券，之後再到超商領取，達到分流效果；第二道，民眾也可在7月1日起就綁定信用卡或電子票證、行動支付，使用非實體券的振興券。如果民眾不先預購、也決定不用非實體券，2週後的7月15日，才會到最後一關，也就是直接去郵局現場購買，行政團隊估計到時候人流已經被分散了不少。政院人士說，振興券不像口罩一樣有急迫性，口罩是沒買到就有立即的需求，而振興券使用到年底，可以改天再買，相較於口罩來說，販售壓力比較小。但是，為了不讓民怨再起，也擔心郵局基層人員臨時手忙腳亂，蘇貞昌今（2）日在記者會上特別指出，昨天他已親自打電話給郵局總經理（江瑞堂），請他做好準備，還有一個多月，好好規劃評估，多開窗口、多派人員、排好動線，「人家藥局都能賣口罩，全國1300家郵局，看看哪裡生意好、哪裡不好，也考考你看看是不是清楚如何調配動線、是不是服務周到，也趁這機會賣郵票也不錯」。距離郵局開賣振興三倍券，現在還有一個半月的準備時間，蘇貞昌親自打電話「叮嚀」中華郵局高層，就是要求「提前部署」，講白一點，就是叫中華郵政「皮繃緊一點」。《NOWnews》掌握消息，蘇貞昌是一個追求行政效率的人，經常有什麼想法，就會直接打電話給某部會首長，交辦事情的力道，往往會比透過幕僚轉達還要強，同時也讓對方知道，他很在意這件事情。舉例來說，蘇內閣去年防堵非洲豬瘟，內政部採購X光機，全面查驗入境旅客的手提行李，導致旅客大排長龍、一度排了200多公尺。據了解，蘇貞昌拿起電話，就直接打電話給內政部長徐國勇溝通，堅持入境一定要全面經過X光機，還說「就算排了2000公尺也要檢查」。