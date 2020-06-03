影／高雄的事高雄人決定　陳其邁表態：我會回去投票

罷免高雄市長韓國瑜的選舉進入最後倒數，行政院副院長陳其邁今（3）天在參加民進黨中常會前也表態會回高雄投票。陳其邁表示，高雄的事應該由高雄人自己決定，不論是支持罷韓或不支持罷韓都應該踴躍行使公民權，不要讓別人決定自己的意志。罷韓選舉進入最後倒數階段，罷韓團體也卯足全力衝刺，不少大學的學生會都發起「高雄返鄉專車」活動，也遭國民黨怒批根本就是假返鄉之名挺罷韓，還因此遭韓粉「出征」；韓國瑜也呼籲支持者蓋牌、不要去投票。對此，陳其邁在今天接受訪問時表示，陳其邁表示，高雄的事應由高雄人決定，在民主實踐過程中，投票有非常重要的意義，倘若不投票，就是別人幫你決定，不管是支持罷免方、或者不支持罷免方，都應該透過投票行為，表達自己的意見，這對高雄市民來說是非常重要的事情，因為人民才是在實踐民主過程中，最後的決定者。陳其邁說：「我是高雄人，我會回去投票。」陳其邁也呼籲，台灣已經是個成熟的民主國家，任何人的意見都應該受到尊重，不應動輒用霸凌、出征，或者用暴力的方式影響別人投票。此外，有部分高雄市民表示「根本沒收到投票通知單」，懷疑高雄市政府公正性。對此，陳其邁則說，沒有辦法揣測或者推測這些行為背後的原因，但按照法律規定，只要有身分證就可以去投票，人民正常行使公民權，應該受到法律保障，不管中央政府或地方政府，都應該保障人民行使公民權的權利。在陳其邁接受訪問完後不久，民進黨黨主席蔡英文也抵達民進黨中央黨部。被問到是否會對罷韓表態時，蔡英文僅揮手向媒體致意，隨即進入會議室主持會議。