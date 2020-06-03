罷韓最後衝刺？民進黨：站在主流民意那一方

罷韓最後一哩路！民進黨今（3）天在召開中常會時，會議中有常委提案呼籲「民眾積極行使公民權」，民進黨也會「堅持站在民意主流的一方」，也痛批韓國瑜「不投票、只監票」是反民主行為，更對此表示嚴厲譴責，提案最後獲得全數通過。今天民進黨中常會中，中常委沈發惠提出臨時提案，呼籲6月6日高雄市民踴躍出席行使罷免投票公民權，共同決定高雄城市未來。聲明中提到，憲法保障人民選舉和罷免的權利，台灣作為一個民主國家，民主選舉是我們的驕傲，更是台灣人民身為國家主人的基本權利。在高雄市民的辛苦努力之下，高雄市民提出的市長罷免投票連署突破了門檻，實現史上第一次的縣市首長罷免投票。這是台灣民主歷史的里程碑，高雄人已經為台灣寫下歷史。此外，為確保高雄市民之公民權利行使不受阻礙，聲明中也提到要求高雄市黨公職，要堅持站在正確主流民意的一方，為歷史留下見證，責無旁貸。同時也譴責國民黨、韓國瑜號召所謂「不投票、只監票」的行為，是打壓民主政治的發展，為台灣長期以來引以為傲的投票自由，提供了最負面的示範，更對此表示嚴厲譴責。不論對於罷免是「同意」或是「不同意」的高雄市民，6月6號都應該踴躍出來投票，用民主的方式面對市長罷免的選擇，用手上的選票決定城市的未來，本黨也籲請高雄市黨公職及先進同志，共同維護高雄市民行使公民權利。無論中央或地方的選務機關，皆應依法妥善辦理投開票作業；而政府相關部門也應依法查處任何妨礙投票之行為，順利完成選務工作，確保高雄市民安全、安心地行使公民權利。另外，據與會人士指出，黨主席蔡英文在過程中並未對罷韓作出表態，僅確認文字細節有無錯誤；民進黨團總召柯建銘也開玩笑說「這提案當然要過啊，不然那個......」並指向行政院副院長陳其邁，不過陳其邁因為帶著口罩，所以看不出他的表情變化；而此提案最後也獲得全數通過。