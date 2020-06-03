返鄉專車助罷韓？政大學生會長開嗆

罷韓投票日在即，反韓、挺韓勢力相互交火；國民黨為救韓國瑜也是全黨上下總動員，日前痛訴高鐵針對大學生的優惠，以及各大學的「返鄉專車」都是為了罷韓，也遭高鐵、各校學生會駁斥。對此，政大學生會會長政大學生會長柯嘉偉今（3）天也在今天酸國民黨「想拉攏青年選民」不是直播、換大頭貼、酸時事梗就夠好，反倒是展現出願意接納年輕人的氣度跟格局更有效。最近有大學推出返鄉專車，被國民黨指控與是為了助長罷韓勢力而生，遭學生們痛斥。今天政大學生會長柯嘉偉也在臉書發文表示，看到近期有關罷韓的討論，似乎都有種把矛頭都指向年輕人的感覺，讓他感到相當不解。柯嘉偉指出，國民黨在2020年大選中慘敗後，換了「所謂青壯世代的江啟臣」擔任主席，組成「看起來」稍微年輕的小內閣，更是引入了所謂的「數位諸葛亮」想要拉近與年輕人的距離，種種作為讓人覺得「似乎可以期待」，但罷韓選舉卻讓國民黨輕視嘴臉被打回原形。柯嘉偉說，以學生會的角度而言，過往選舉也會有返鄉列車，無關乎立場與態度，而是協助學生實踐民主、行使憲法賦予自己的權利，國民黨如果真的想要重新建立跟年輕人的連結、改善形象的話，不是靠各種直播、換大頭貼、酸時事梗、花錢辦學堂教室就好，反倒是真正展現出一個願意接納年輕人的氣度跟格局，不要預設立場，再以種種方式阻礙，或是將年輕人行使公民權的行為抹上顏色；而韓國瑜也應該尊重制度、尊重高雄人的意志、接受他們最後的選擇，不要再玩法律戰歹戲拖棚。