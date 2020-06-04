再「逆時中」？陳佩琪引小明故事　以兒科醫師角度給建議

台北市長柯文哲妻子陳佩琪，繼日前和台北市議員簡舒培隔空交火，發表「逆時中」發言質疑「台灣電郵示警WHO」是硬拗後，昨再度於臉書上貼文嗆中央流行疫情指揮官陳時中曾說「（小明）自己選擇的國籍，現在自己（小孩的父母）就要承擔」，她基於兒科醫師專業，要為小孩的「受教權」和「醫療權」提出建議，請別再冠人賣台舔中的大帽子。
陳佩琪說，防疫上，每個國家都有自己可處理的量，但一場疫情來襲，指揮官陳時中卻說要「（小明）自己選擇的國籍，現在小孩的父母就要承擔」。一席小明說，這是多麼煽動人心的口號啊，甚至少數極端的人說當初就別去大陸經商或娶陸配啊，現在就不會有這些煩惱了。
陳佩琪表示，在小明的故事中，爸爸「大明」是台灣人，媽媽是陸配，「小明」出生時，因中國不允許有雙重國籍，父母幫小明選擇了中國籍，但小明長期以依親方式住在台灣，在台灣念書，設籍夠久了也擁有台灣健保卡，就像許多東南亞人長期在台念書一樣，沒國籍、有戶籍、有健保。
陳佩琪說，而當初派包機飛武漢接人時，父母都符合上機資格，只有身為中國籍的「小明」不行，「小明」極度渴望早日回台繼續學業，也有一些生病的「小小明」期待能早點拿到救命藥，但是倘若父母都回台灣了，誰來照顧小明和小小明呢？
陳佩琪以「小明的故事」來比喻，反問「小明」回來了嗎？是因為防疫容量不足嗎？陳佩琪說，雖然自己選擇的國籍，自己承擔，合乎邏輯，但《兒童福利法》中規定，政府應以兒童最佳利益優先，兒童權益受不法侵害，政府應予適當協助與保護。
陳佩琪以她身為兒科醫師的良知良心，指出小孩的「受教權」和「醫療權」被剝奪，請別再冠人賣台舔中的大帽子了，她呼籲台灣需要建立理性溝通的管道和能自由表達意見的平台。
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