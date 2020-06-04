馬英九朱立倫談「六四」籲中共當局平反悲劇、莫忘初衷

六四天安門事件今（4）滿31週年，前總統馬英九透過臉書，呼籲中國大陸，面對、平反這個歷史悲劇；前新北市長朱立倫也在臉書上以「時代已變，但莫忘初衷」為題，在臉書發文紀念六四，並以國民黨來台在解嚴後走向憲政民主，來勉勵中國大陸當局未來值得以此為借鏡。馬英九表示，每年的6月4日，他都呼籲中國大陸，面對、平反這個歷史悲劇。31年前「六四」所帶來的創傷，在世人心中留下對大陸強烈的「不信任感」；這也是「一國兩制」下的香港，與大陸之間的矛盾不斷升高的原因，從去年開始的「反送中」運動，到今年「港版國安法」所引起的反彈，主要原因是港人對北京當局的不信任。馬英九認為，沒有平反的「六四」，象徵自由、民主、人權、法治的欠缺，成為部分人士「反中」源源不斷的柴火。馬英九也期盼，大陸當局能秉持「面對歷史，就事論事，是非分明；面對家屬，將心比心，療傷止痛」的心態，踏出勇敢改革的第一步。也唯有如此，才能走出「六四」陰霾，兩岸關係才能進一步提升。馬英九同時批評民進黨政府，在過去執政中，提出了許多錯誤的政策及措施，在強化台灣現有「國安五法」與制訂「反滲透法」的過程，讓我們看到的是自由、民主、人權及法治的倒退。他提醒民進黨政府，在批評大陸的時候，也回頭看看自己有多少相似之處，不要辜負當年黨外「民主進步」的建黨初衷。朱立倫則表示，國民黨如今雖為在野黨，但從來沒有忘記國父孫中山先生及許多仁人志士辛苦建立中華民國、追求民主自由的初衷。他認為，民主時代，政黨也該「能上能下」，接受人民與時代的考驗，才能獲得民眾衷心的支持，國家也才能長治久安。朱立倫指出，六四不只是中國大陸的事，也是全球曾經並肩聲援過的一頁歷史。今天我們如何在自由廣場撐香港自由，當年就是如何在「大中至正」下聲援天安門追求民主改革的學子；輕忽六四，不只是輕忽中國大陸，更是輕忽了中華民國最重要的堅持「民主自由，人權法治。」朱立倫強調，在台灣繼續紀念六四，不只是為了維護台灣本身的民主自由、聲援香港的法治與人權，更是為了反對暴力與戰爭、追求兩岸四地有朝一日能夠共同呼吸自由空氣願景而努力。紀念分歧的歷史不是為了找荏、站隊，是為了捍衛得來不易的現狀，也為迎向未來的可能留一絲希望。