吸引半導體、5G、AI國際大廠來台　經濟部7年擬投入1百億

為了推動台灣產業轉型為全球高科技研發中心，經濟部今（4）日上午在行政院院會中報告「領航企業研發深耕計畫」，將推動三大核心科技：新興半導體、5G通訊、AI人工智慧等三大領域，希望吸引國際大廠來台，且帶動國內產業鏈廠商發展，預計爭取7年超過100億的補助預算。經濟部次長林全能表示，現在進入經費爭取的階段，還沒有確定的預算數字，目標希望爭取100億以上。至於經費的投入，不只是政府出錢，廠商自己也要投入5成的自籌款，政府最高補助5成。經濟部指出，預估未來每年將影響超過400億元前瞻研發投資及6350位研發與營運人才，可接軌國際舞台，加速青年創業。經濟部也說，根據預估，在新興半導體產業鏈發展下，帶動2025年產值468億台幣、衍生應用4000億台幣；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5700億台幣；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3600億台幣，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7500億台幣。行政院長蘇貞昌在院會中裁示，受肺炎疫情衝擊，全球經濟秩序乃至產業供應鏈，都將面臨重整，加上近期香港情勢的惡化，對亞太區域與全球地緣政治產生相當程度的影響。台灣要怎樣認清自己的角色定位、找到發展利基，擴大產業優勢，至為重要。蘇貞昌說，中國原本是世界工廠，但從這次疫情變化，各國看到中國處理疫情的情形及中國情勢變化等，都會造成企業營運風險提高，因此包括美、日等國，都已開始透過具體政策，讓他們的企業重新調整佈局，或加速撤出中國，這已是不可逆的發展趨勢，而這也正是我們強化產業體質，立足台灣、放眼世界的關鍵時刻與大好機會。蘇貞昌表示，政府近年持續優化投資環境，也在美中貿易衝突之時，審時度勢、因勢利導，從去年開始積極推動「投資台灣三大方案」，如今審核通過的總投資金額已突破1兆多元，今年底可實際到位的投資，就超過5千8百億元，台商回台也都有水、有電、有地、有人才可用，這是我們過去在產業發展上的超前部署，而現在已經進入開花結果期，次第收成的時候。蘇貞昌指出，透過相關政策導引，吸引包括AI、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠來台投資，也就是A級的大廠到A級的基地來整個大A＋（plus）來互相加持，希望能夠藉由彼此的產業優勢互補，在互惠互利的合作前提下，快速地把原本很強的硬體代工，提升到另一層次，希望一舉打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」等中心，讓產業供應鏈更為完整。蘇貞昌也說，過去國際大廠來台投資，偏向設在北部，未來希望能有更多的產業園區、研發中心，可以在中南部，就像Google在台南科技工業區投資第二座資料中心即將進入動工階段，都是很成功的案例，讓區域均衡發展。