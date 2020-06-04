振興三倍券使用期限到年底　經濟部：逾期不退費

明確規範是不能找零，民眾不能強制要求攤商找零，但是在消費過程中，如果攤商基於服務客戶、民眾，有找零行為，是不是要依法執行？經濟部的立場，是希望協助攤商思考如何推出讓振興三倍券面額下的產品組合，會比用強制執法的方式更正面。

行政院推出「振興三倍券」，7月1日起開始預購或數定綁定，7月15日正式上路，不過使用期限只到今年12月31日。消基會主張，如果三倍券逾期沒用完，應該退費，對此，經濟部次長林全能回應表示，三倍券的目的是在一定期間內帶動消費，因此如果超過使用期限，將不退費。消基會表示，依據《商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項》，禮券不可以有使用期限的限制，政府發放三倍券，希望能夠提振國內經濟而送給民眾的禮券，但其中的1千元是民眾自己付的錢。所以，等年底使用期限到期，若民眾還有沒用完、且低於1千元以下面額的三倍券，應予全額退費。對此，林全能在今（4）天行政院院會後記者會表示，三倍券跟禮券是完全不一樣的，禮券的規範，是依據《消費者保護法》，規範消費者跟企業經營者之間的權利義務。但三倍券是依照《紓困振興特別條例》第9條第3項所提出的措施，跟民間發行禮券的方式完全不同。林全能說，三倍券本質上跟禮券不一樣，有使用期限，沒有違法。至於逾期能否退費？林全能指出，三倍券的目的是希望帶動消費，且在一定期間內使用完畢，才不得不設定期限，超過期限不能退費，如此一來，民眾會積極想要在這段期間消費，這是政策執行很重要的目的。如果民眾沒用完就申請退費，可能就會降低消費。攤商收到三倍券能不能找零？林全能說，