巷仔內／六四31周年　在台灣民主是口號還是事實？

西元1989年發生的六四天安門事件發生至今已經31年了，當年出生的孩子如今也已經而立之年。相較去年卅周年的沉默，今年的六四，台灣各政黨的政治似乎突然想起來這一天意味著什麼，紛紛發表各種悼念、紀念的文章。始終自詡為是民主國家的台灣，對1989年中國大陸民主運動，最終導致軍隊鎮壓一事，隨著時代的不同，反應也逐漸冷淡。如果不是因為去年的香港反送中事件及今年的新冠肺炎疫情，依去年各黨派的政治人物除馬英九和朱立倫以外，完全沒有相關貼文的狀態來看，反應應該會繼續冷淡下去。在台灣，民主與自由往往是政治人物喜歡高喊的口號，但事實上，民主、自由、法治與人權，理應是身為民主國家公民長年且一以貫之的原則、立場與信仰。不應因為執政者的不同、利益的多寡而有所變化。更不應該因為利益而轉向、因為強權而屈服、因為立場而扭曲。因此，當去年香港發生反送中事件，民眾遭港警毆打、逮捕，身為民主國家公民，當然應該站出來聲援、譴責港府及中國大陸當局，並以實際的行動協助爭取自由與民主的港人。同樣，當美國發生了警察暴力執法，導致發生嚴重的族群抗爭時，台灣、台灣人也應該基於一以貫之的民主、自由、法治與人權的立場上，對主張鎮暴的美國總統、政府，發表譴責。只不過，我英明的政府只在今天透過外交部表示：「台灣對美國政府有信心，相信美國政府有足夠能力解決國內問題；台灣對美國包含獨立司法機關及透明政治架構的民主制度有信心。類似的問題存在於所有國家，但民主國家能更謙卑、真誠地面對並處理相關問題。在美國，警方執法過當遭重罪起訴，這『在專制國家不可能發生』。在香港，暴力執法人員並未遭起訴等適當司法處置。」六四天安門事件發生了31年，當年就自詡是民主國家、自由人民的台灣，在31年後的今天，對於民主、自由、法治、人權的「立場」就只有這樣？再者，日前消基會質疑振興三倍券屬於禮券性質，政府限制使用期限是帶頭違法。對此，經濟部次長林全能解釋，兩者法源不同，禮券是依《消費者權益保護法》相關規定發售，訂定企業經營者與消費者之間的權利義務，而振興三倍券是依據《紓困振興特別條例》授權經濟部訂定紓困振興辦法擬定的振興措施，在疫情緩和之後快速振興經濟，與民間發行的禮券性質不同，政府並未違法。不過問題來了，依照4月21日實施的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，內文提到「振興」的條文包括了第九條、第十一條、第十八條，其中沒有任何一條提到「振興三倍券」的字樣。相較2009年為發放消費券，立法院還特別立了《振興經濟消費券發放特別條例》，全文明訂經費來源、發放方式、使用方式，到底哪一方比較有法源依據啊？民主與自由的基礎，在於法治，因為有了法治，民眾的人權才得以確保。不管對外的外交、兩岸關係也好，還是對內的施政也罷，這四者都是一個民主國家的根本與根基。如果政客只在六四事件31周年之際，跑出來喊個兩聲、刷一下存在感，實際上根本不在乎自己所喊的到底是什麼，甚至只不過是見獵心喜、見到民氣可用，用喊話來收割民心。那麼，所謂的民主國家，只不過是口號而已。