民進黨：三倍券更方便　總統未跨時空打臉自己

國民黨文傳會主任王育敏今日引蔡英文2008年對馬政府發放消費券的評論，指蔡英文跨時空打臉自己。對此，民進黨今日列舉五大理由駁斥，強調今昔經濟狀況不同，三倍券改善當年消費券缺點，更多元、方便，蔡總統當年超前斷言消費券會失敗。民進黨發言人顏若芳下午表示，外界援引蔡總統2008年11月的臉書文章，但消費券是2009年1月開始發放，所謂「穿越時空」的說法相當荒謬，反而印證當年蔡總統命中消費券的失敗命運。顏若芳表示，馬政府時期的行政院長毛治國2015年也坦承，發放消費券程序冗長，民眾拿到消費券只會花在日常開支上，沒有增加新的消費，無法發揮「槓桿作用、乘數效應」，經過檢討，效應相對來講不是那麼高。第二、今昔經濟狀況與時空背景完全不同。顏若芳表示，2008年馬政府發放消費券，當時遭逢金融海嘯、政策失靈，政府什麼措施都沒有，只發消費券，大家只敢買生活必需品，只有消費「替代效果」，沒有刺激經濟動能的「乘數效果」；審計部2009年報告也點出這項問題，明確指出「對經濟成長之貢獻未如預期」。顏若芳表示，這次發放振興三倍券，是因為武漢肺炎疫情，民眾縮減出門消費的機會，並非不消費，而台灣大規模失業及減班休息（人數尚且控制中），只需點火便可創造爆發性消費。這從疫情趨緩後，各地的消費狀況開始復甦就可以明顯觀察出來。第三、紓困與振興是不同階段、不同措施，現金紓困發給弱勢，三倍券用來擴大消費。顏若芳表示，政府面對武漢肺炎疫情帶來的經濟衝擊，採取分流處理，紓困弱勢發現金、振興經濟發三倍券。顏若芳表示，三倍券政策宣布後，各大商圈、銀行紛紛加碼，看得出該政策已讓業者嗅到商機，可望為暑假帶動一波消費熱潮。也可見拿過去不同的情境來對照現在的因應，只是凸顯對問題本身的無知，也不是負責任的態度。第四、三倍券改善當年的消費券缺點，更多元、更方便。顏若芳表示，行政部門知道消費券行政成本高，因此，三倍券除紙本，新增信用卡、電子支付等多元方式，這是多元方便，不是複雜。且無營業登記的商店，已經開發出採取管委會統一換錢方式，解決過去沒有照顧弱勢攤商的問題。第五、前4年嚴守財政紀律，讓現在有財政空間因應疫情。顏若芳說，蔡政府債務是近11年最好，馬英九執政時期胡亂舉債，中央政府一年以上公債未償餘額占前3年GDP比率高達36%（2009年一路標漲到2012年高峰），目前為30.5%，距離40%上限尚有1.5兆元舉債空間。顏若芳說，由於過去4年持家好、嚴守財政紀律，蔡政府才有足夠的財政空間，因應近代史上最嚴重的疫情散播及經濟影響。