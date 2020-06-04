12年前批發券不如發現金　藍批蔡英文：跨時空打臉自己？

後疫情時代，行政院為振興國內經濟，推出有別於馬英九政府時期的「三倍券」，並將在7月15日正式上路。對此，國民黨文傳會主委王育敏今（4）拿出總統蔡英文曾在2008年對馬英九政府消費券的批評，她表示，蔡英文過去曾呼籲政府發現金給民眾，如今同樣可用來質疑三倍券。王育敏指出，蔡英文在2008年透過臉書批評，「發放消費券的行政成本高，從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，且容易產生『以券變現』亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金更加快速有效」。王育敏認為，這番說法可套用在今日的三倍券上，決策時間太長、實體券也有防偽、以券變現等問題，看來蔡英文是跨時空打臉自己，且「打臉聲清脆響亮」，顯然毫無違和之處。同時她也要求行政院長蘇貞昌出面回應，是否認同蔡英文當年對消費券的批評？而如今三倍券衍生出的各項問題，又和蔡英文當年質疑的有何不同？王育敏表示，三倍券除了要到七月中才開始之外，還排除電商網購等11項目，官員昨天說可用統一編號的方式認定是否為電商網購，今天又急轉彎說不行，改採正面表列方式，政策急轉彎說法一日數變，讓民眾無所適從。而在當年的貼文中，蔡英文還說「近來的經濟政策充滿隨機性，想到哪做到哪，既雜亂無章也缺乏方向感，也沒有通盤的財政評估及規劃」，王育敏表示，根本完全神預言今日蔡政府紓困亂象，國民黨要求蔡英文反省檢討，在野、執政不能有雙重標準。