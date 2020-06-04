罷韓會過嗎？黃暐瀚：很可能會過！但小心「物極必反」

▲黃暐瀚認為罷韓應該會過，但要小心物極必反。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

再過兩天就是高雄市長韓國瑜的罷免投票日，韓國瑜與高雄市的未來將會如何，全台民眾都很關心。對此，政治評論員黃暐瀚分析，韓國瑜很可能會被罷免，但黃暐瀚也指出「物極必反」的兩種可能。黃暐瀚今（4）晚在臉書發文表示，高雄罷韓，很可能過。怎麼能不過？畢竟「蔡總統都呼籲投票了，吳怡農都下去高雄遊行了，法務部被用 logo 都原諒了，民進黨高雄市黨部主委趙天麟，都發了上百萬通的簡訊催票了，高鐵都快閃優惠還開加班車了，學生會的媽媽專車也都免費要接送了（後來改成只接回程）。」黃暐瀚指出，五個月前，蔡總統才在高雄拿下 109 萬票，韓國瑜只有 61 萬票，現在的高雄，不只綠大於藍，綠遠遠大過於藍。不管高雄這一年半的柏油路，有沒有變比較平坦？水溝有沒有比較通？雙語教育有沒有比之前落實，都不重要，「我恨韓國瑜，韓國瑜下台。」黃暐瀚直言罷韓是一場「仇恨動員」，但黃暐瀚也強調，韓國瑜總統大選再不濟，也拿了 552 萬票，占比 38% 。黃暐瀚認為，罷韓之後，仇恨的一方，換到韓粉身上。並以鳳山為例，鳳山有效選民 29 萬，罷免門檻七萬三千票。而韓國瑜 2020 在鳳山拿了 8 萬多票，如果這些人都出來投罷免票，「鳳山的立委，議員，都等著準備被罷免下台。」黃暐瀚表示，物極必反，現在政黨直接介入罷韓，各種巧立名目，做到太超過，勢必會反彈。罷韓如果沒過，那就是因為「物極必反」。而罷韓如果過了，之後「全台開始烽火連天」，那也一樣叫物極必反。（編輯：倪浩軒）