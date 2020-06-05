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李承翰父親過世　蔡英文指示蘇嘉全慰問

記者鄭宏斌/台北報導-2020-06-05 11:17:16
▲總統府秘書長蘇嘉全。 (圖／NOWnews資料照片)
針對因公殉職的鐵路警察局員警李承翰父親李增文昨（4）日離世，總統府發言人張惇涵表示，讓人心痛不捨，蔡英文總統已指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。

張惇涵表示，這是讓人非常心痛不捨的消息，在得知這項不幸後，蔡總統除了隨即請內政部就後續事宜給予家屬全力協助，也指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問致意。

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