罷韓即將決戰　林鶴明：很多罷免首投族要行使權利

明天6月6日就是高雄市長韓國瑜罷免案的投票日，民進黨副秘書長林鶴明今天上午接受媒體人周玉蔻的廣播專訪時表示，這次有一批「罷免首投族」，人生第一張選票就是投罷免票，要去行使公民權利，這是很感動的公民教育。周玉蔻問說，一旦韓國瑜被罷免成功，國民黨會被毀滅？林鶴明笑答：「這應該請江（江啟臣）主席上節目。」周玉蔻立刻接說：「他都不來。」至於民進黨角色不會被質疑介入？林鶴明說，其實520前民進黨就成立「觀察小組」，這是高雄的選舉，是台灣人很驕傲的事，要用正面去看。周玉蔻問，明天罷韓投票，從民意觀察上，目前氛圍如何？林鶴明表示，高雄市民在用一個行動告訴大家，台灣人民不是投完票就不管政治了，高雄人用這次罷免行動說「我們除了投票給你權力以外，也會投票把你的權力收回來」。高雄市民用這個行動告訴大家，這是人民權利，很多高雄市民談到這件事時，都有光榮感。林鶴明說，這次他聽到有2件令人感動的事。第一，有爸爸說，他兒子是投罷免票的首投族，就是說，今年1月11日還不能投總統票，但現在滿20歲了，可以投罷免票。所以這次罷免，有一批人是罷免首投族，人生第一張選票是投罷免票，還放在臉書說「要去行使權利」，這是很感動的公民教育。林鶴明指出，第二令人感動是，他在某名嘴節目聽說，有人提到要投罷免票，覺得很辛苦，因為國民黨叫大家不要去投票，如果去投就變成亮票，因此有壓力，父母叫他不要回來投，他想投罷免票，卻因為蓋牌行動被阻止，但他又不想破壞家人關係，所以索性不回家，另外找地方過夜。這聽了滿感動的，年輕人完全知道自己在幹什麼。