網傳配合罷韓團體灌票？中選會駁斥：將依法提告

高雄市長韓國瑜罷免投票將於明（6）日舉行，網路不斷傳出高雄市選委會將在投票日灌票的不實消息，中選會今（5）日嚴正駁斥，並將對散佈不實消息者提告。中選會表示，今日又有「在wecare辦公室裡存放著50個密封的紙箱，每箱約20公斤？莫非又是中選會已準備好要灌票的投票紙？」、「這些早就印好電腦票一定會在半夜運到區公所，隔天早上6點主任管理員就會去領票，他們只要有三分之一的人混在裡面，就可以在票所內互相掩護，還可以放水重複領票投票」等不實訊息。中選會澄清說明指出，罷免票印製、運送、分發、保管都是依據相關法規辦理，印製期間，由監察小組委員到場監印，並請高雄市政府警察局24小時派員擔任警衛。罷免票運送至各區選務作業中心時，由警察機關全程護送，在點算罷免票時也全程錄影，並請高雄市政府警察局派員全天候擔任警衛，而工作人員進出印刷廠及選務作業中心也都落實安全檢查。中選會表示，投開票所工作人員係依法招募產生，且1/2以上須為公教人員，同時在投開所負責監票的監察員也是由提議人之領銜人及被罷免人依法推薦；投票前也會展示空票匭、開票時，也允許公眾錄影，整個過程，完全公開透明。中選會提醒民眾及網友，捏造及散布、傳遞不實訊息者，是要負起法律責任的，輕則觸犯社會秩序維護法予以裁處，重則將觸犯刑法、公職人員選舉罷免法而另應負起刑事責任。對於此類不實訊息，並非只有中選會及高雄市選委會等選務機關定會移送檢警單位法辦而已，民眾及網友也可依法舉發，並由警察機關或司法機關依法處理。