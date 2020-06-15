鄭文燦專訪8／守住防疫第一線　像千手觀音不漏接每一球

台灣在今年1月21日出現首例新冠肺炎的確診個案，為防堵疫情在台蔓延，從中央到地方無不繃緊神經積極防疫、抗疫；而桃園市為國門之都，市長鄭文燦以穩紮穩打策略，守住了防疫第一線。
甚至連總統蔡英文都曾說過，「桃園市長鄭文燦所帶領的桃園團隊與指揮中心協同作戰，我們才能夠守住最重要的國境大門」。
相較於其他縣市首長在這場地防疫戰中廣博聲量，鄭文燦所領軍的桃園隊，從規劃防疫旅館到防疫計程車，低調卻超前部署的思維，成功地為台灣守住了第一道防線；鄭文燦在接受《NOWnews》專訪時表示，桃園是國家的大門，也是防疫的第一線，防疫的負擔當然要比別的縣市來的重。
鄭文燦提到，因為桃園是國境所在地，國內外旅客入台第一站就是桃園，市府的防疫工作不單只有地方的防疫，還有國境的防疫要搭配，因此機場的後送勤務就顯得格外重要。以市府消防局來說，出動300次的勤務，其中54件載到確診個案；為此，他還特別給每位載到確診的消防員5000元的防疫獎金，沒有載到確診的也有3000元，用這樣的方式讓第一線的消防員在醫療勤務上可以得到鼓勵。
鄭文燦指出，當初組織防疫車隊，一組是機場的，一組是桃園市的，因為要考慮到司機的安全，必須要有相對的防疫措施，市府事前也多次與業者們溝通；他特別謝謝參與防疫車隊的司機們，「他們真的是為了公共衛生的考慮，讓乘客可以不用搭乘大眾交通工具」。
因為要避免跟其他民眾接觸，防疫車隊的司機一天最多只能載一趟，對於運將們的損失，政府提供每趟3500元的補貼；鄭文燦也多次前往機場視察車隊營運情況，親自向每位司機致謝，「雖然不是所有的計程車運將都參加，不過參加的人都認為這個任務是光榮的！」
至於在規劃防疫旅館的方面，鄭文燦說，一開始旅館業者會擔心、員工會排斥，也是經過很多的溝通，他們才接受，而且用「降價」來幫忙政府做防疫旅館，「他們價格有打折，但服務沒有打折」，對於防疫旅館業者及員工，他也是滿滿感謝。
鄭文燦提到，因為防疫旅館負擔比較重，市府初期規劃的防疫旅館有3家，另有3家備用，總共有6家防疫旅館，平均的住客率，最高的曾經有到8成，住滿14天的檢疫者對防疫旅館的照顧都非常感謝；甚至還有旅客說，假如不是要回去看媽媽，他還希望多住個一個禮拜。
鄭文燦表示，桃園是國家的大門，也是防疫的第一線，防疫的負擔當然要比別的縣市來的重，尤其機場的所在地在桃園，雖然桃園市確診個案有54件，但收置的卻有95件，佔全國的22%，其中一半是收置其他縣市民眾；另外，集中檢疫所桃園占的比例也很高，防疫旅館也有將近5成5至6成的滿載，其中有1/3都是外縣市或離島民眾。
鄭文燦說，疫情期間國內發生多起的指標性大案都跟桃園有關，包括醫院群聚感染、護理之家護理師確診、幼兒園幼兒感染、酒店公關確診的追蹤，及磐石艦第一個採檢的案件在桃園，因而有磐石艦群聚感染的事件被披露，「指標性的大案我們基本上處理的效率跟準確性都很高，所以也是疫情沒有擴散的一個原因；所以常說，我要像千手觀音一樣，不要漏接每個球。」
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