影／視察中央印製廠　蘇貞昌：印製振興三倍券分秒必爭

行政院長蘇貞昌今（5）天視察中央印製廠的振興三倍券印製情形，蘇貞昌說，印製振興三倍券是非常重要的國家隊工作，全國民眾皆熱切期待，也期盼有助國家振興經濟，「印製振興三倍券分秒必爭」。蘇貞昌視察工廠生產線，除了解振興三倍券印製流程外，觀看三倍券半成品的平凸版底紋票，以及觀摩現場的票券裁切，並且透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三原則，了解如何分辨三倍券真偽。蘇貞昌表示，印製振興三倍券是非常重要的國家隊工作，除了全國民眾皆熱切期待外，也期盼有助國家振興經濟。大家是一個團隊，也是國家隊，希望彼此配合與體諒、坦誠合作才能做好工作。蘇貞昌指出，日前已向全國同胞公布振興三倍券，因此國人都在等待，政府除了要實現大家滿滿的希望，也要讓國人領取到振興三倍券時就感到驚艷、「有夠讚」。蘇貞昌強調，印製振興三倍券分秒必爭，因此也增加了中央印製廠的工作，感謝中央銀行總裁楊金龍及所有同仁。蘇表示，同仁願意協助，他很感動同時也很感謝，若因印製振興三倍券而增加工作份量的同仁，請楊金龍不吝給予獎勵或津貼，也請楊好好照顧全體員工，以表達政府的敬意與期待。蘇貞昌表示，大家是一個團隊，無論甲方或乙方都是國家隊，要做好工作，需彼此好好配合、坦誠合作並相互體諒，才能讓工作圓滿順利。請大家務必做好工作，一起加油。