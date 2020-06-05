罷韓最後動員　綠營立委臉書簡訊猛催票

▲民進黨立委范雲宣傳罷韓。（圖／取自范雲臉書）

▲民進黨立委管碧玲宣傳罷韓。（圖／取自管碧玲臉書）

▲民進黨立委林楚茵宣傳罷韓。（圖／取自林楚茵臉書）

全台關注的高雄市長韓國瑜罷免案明（6）日就要投票，多位民進黨立委今天透過臉書、簡訊全力催票。民進黨立委范雲在臉書上說，北漂的遊子們，妳／你在回高雄的路上嗎？「相信台灣民主的新頁，會由高雄人氣魄寫下！」並且hashtag寫著「六月六號堅定罷韓」、「2020高雄人寫歷史」。民進黨立委王定宇透過臉書表示，高雄，勇敢的海洋首都，勇於改變、勇於正義、勇於創造歷史。他呼籲666（6月6日星期6）高雄人出門投票，用光榮高舉高雄。民進黨立委管碧玲在臉書上說，罷韓成功可以產生3個重大的政治效應：一、政治人物不敢再輕易背叛選票的承諾；二、國民黨更有機會改革，來貼近土地與人民；三、台灣的民主再向上提昇，民意的審判之槌，重重的敲響台灣民主發展的歷史案桌。台灣民主政治奠定一個新的里程碑。管碧玲表示，「罷韓運動震撼人心，請用選票給他們按讚！」民進黨立委趙天麟發出手機簡訊指出，6月6日罷韓投票是高雄關鍵的一刻，罷韓的同意票越高，可以為台灣民主建立新的典範。請一定要出來投票。民進黨立委林楚茵在臉書上說，選舉與罷免是憲法賦予人民的權利，是民眾意志的展現，更是民主憲政的實踐。明天，高雄人有一個難得的機會，可以再一次表達對於市政的期待；把不願意傾聽民意、無法帶給高雄幸福與榮譽感的不適任首長撤換掉。高雄的未來由各位高雄人決定，6月6號，返鄉投票，讓自己成為改變高雄的力量。