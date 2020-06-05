影／反制罷韓！江啟臣用台語訴求高雄人「留下專業團隊」

高雄罷免投票前夕，國民黨主席江啟臣今天(5)錄製「高雄的明天過後」影片，他特地全程以台語感性訴求，期待明天投票的結果，可以把專業的市政團隊繼續留在高雄，為市民打拚。江啟臣一開始強調，明天就是罷免投票日，雖然說罷免的制度是要對付貪汙、對付不法，不是來政治鬥爭，但是這是人民的權利，所以無論明天的投票結果如何，國民黨都會尊重。在投票的前一天，他希望把一些內心話與大家分享，江啟臣說，三月七日他當選國民黨補選的黨主席，這次罷免的投票可以說是他擔任黨主席以後，第一個面對民意的挑戰，他心裡當然有很多感受與煩惱，還有很多不為外人道的千頭萬緒。但是時間不會等國民黨，因為罷免投票的日子已經決定，「對手不惜代價、全面動員，所以國民黨無法閃避，所以我們只好一天當兩天用，一方面大力推動黨務改革，一方面全力協助高雄市政府做好每一項市政的工作」。江啟臣提到，他好幾次來高雄，親身感受高雄的溫暖，這讓他感慨，如此惜情的城市，為什麼會走到如今罷免市長？他好幾次與韓國瑜市長見面，也感受到韓國瑜的誠懇，非常的打拚，韓甚至說「面對罷免，要自己來承擔」。站在黨主席的立場，他了解，過去國民黨的提名過程造成許多人的不滿，甚至引起黨內黨外的對立與困擾，但做一個補選的黨主席，他要承擔，不能閃避，因為他知道，政治是團隊的工作，若無法團結一致，國民黨要怎麼繼續發展？「跟政治一樣，市政也是團隊的工作」，江啟臣說，明天的投票，若贊成罷免，不只是對韓市長的不信任，更是打擊高雄市政府一年多以來的努力，「本來應該是四年一次的民主檢驗，現在卻因為政治的因素，變成僅剩一年半而已，這樣子難道公平嗎？我想，這也留給高雄市民來決定」。江啟臣說，過去一年多的時間，高雄市政府在韓國瑜的帶領下，不論是道路、水溝、衛生、甚至路燈等，大家都看到許多改善和進步，「市政的繼續，不應該因為政治而受到影響」，他強調，投票是一時的，政治也是短暫的，但是高雄市政的持續進步與發展，才是國民黨關心的重點。「你明天的選擇，不只是決定韓市長的未來，更是決定高雄未來的發展和進步」，江啟臣呼籲，「我們期待明天投票的結果，可以把專業的市政團隊，繼續留在高雄，為市民繼續來打拚」。