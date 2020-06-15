鄭文燦專訪7／航空城、亞矽和前瞻基礎建設　讓桃園起飛

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桃園市長鄭文燦接受《NOWnews》專訪時表示，桃園過去常被看作是台北的附庸，但自己當市長五年半以來，桃園每年的人口都增加4萬人，現在已經到達226萬人；強調他這五年半的執政，讓市民的幸福感不斷的提升，認同桃園的也增加。鄭文燦認為，桃園正處於一個城市的轉型期，而桃園轉型成功的關鍵，就是他常掛在嘴邊的「桃園發展的三支箭。」鄭文燦指出，第一支箭就是桃園航空城，今年開始要進行地上物的補償，明年開始要進行區段徵收的工程，航空成已經從一個紙上作業的階段，進入一個實質開發的階段，傳統的機場跟地方是對立的，因為機場會帶來噪音、禁建、限建，阻礙了地方的發展；但桃園國際機場是1979年營運，到現在是已經41年，航空城計畫目標就是希望改變機場跟地方的對立，希望機場能夠擴大營運能量，也能夠帶動產業投資跟都市發展。鄭文燦說，對桃園的航空城計畫，除了要建第三跑道、第三航廈，第二個自由貿易區以外，還希望能夠設置產業專區，包括像航太、維修、倉儲物流，然後包括會議展覽、生技醫療，綠能產業、智慧車輛產業、雲端產業，這些產業是整個規劃的重點；目前有300多公頃的產業專區，在大型的國際機場這是很難得，一般沒有這麼大的土地。現在因為台商回流，需要的土地很多，第一階段的產業專區145公頃很快會滿載，未來開發機場航空城計畫後，將會跟青埔聯合成為一個都市核心，同時也會成為台灣的一個入口城市，「未來的航空城就是青埔的放大版，青埔的現在就是航空城的未來。」第二支箭就是亞洲矽谷計劃，這個計畫著重在產業的創新，桃園是全台灣工業產值全國第一名，各種供應鏈都很完整鄭文燦表示，亞矽計畫的核心，是希望結合硬體製造跟軟體的服務，能夠形成所謂的物聯網產業或是所謂的AIoT，就是包括了人工智慧、大數據的導入，讓產業更加具有競爭力，也可以結合他長期推動的智慧城市的方向，「所以亞矽計畫未來在桃園應該會有更多的發展，也會有更多的產業來投資」；此外，伴隨著台商的回流，企業擴大投資，包括新的研發中心，新的data center的成立，桃園在未來台灣產業的地圖上，會變成一個非常重要的火車頭。第三就支箭是所謂的前瞻基礎建設，鄭文燦強調，交通建設的重點是希望桃園交通可以轉型，特別是在軌道建設及高快速道利系統的建設上，希望桃園也可以成為一個大眾捷運導向的城市，屬於TOD導向，讓這個城市的交通負擔可以降低，更人本、更綠能、更智慧的運輸方式，也期盼北桃可以成為一個小時的生活圈；希望捷運系統從台北、新北到桃園，能夠結合成一個完整的路網，因此目前桃園市府團隊提出了「三心六線」的交通規劃。鄭文燦指出，三個心就是桃園、中壢和航空城，3個都市的核心，六線就是包括了台鐵的地下化，綠線還有綠線的中壢段，以及龜山的棕線，還有山鶯線的八德段，這些路網加起來連同機場捷運，可以構成桃園捷運的骨幹，將來到台北可以搭鐵路，也可以走機場線，龜山的棕線轉新莊，山鶯線接板南線，桃園跟台北之間的距離會縮短，對整個區域的交通跟經濟的活動，還有旅遊的活動都有很大的影響；鄭文燦認為，前瞻基礎建設計畫對桃園來講，也是20年的大計畫，這三支箭如果成功射出，將會改變未來的桃園。