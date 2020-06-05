高雄人不敢投罷韓？北漂青年曝「糾結點」：韓國瑜耍流氓

罷免高雄市長韓國瑜的投票日就在明天，不少北漂的高雄青年早就買好高鐵車票，但卻因為先前韓國瑜採用「蓋牌」手段強迫表態，擔心一回家父母就知道自己是回來投罷免票，會引起家庭爭執。對此麻醉科醫師邱豑慶就在臉書痛批這手段「可惡至極」，同時對這些北漂青年給出建議，並稱韓國瑜是在耍流氓。

罷韓投票日進入關鍵倒數階段，麻醉科醫師邱豑慶就發文分享，很多北漂的高雄年輕朋友私訊透露「這周末不敢回家，因為一回家爸媽就知道你是回來罷韓的，怕爸媽不爽」，他也批評韓國瑜用這種「耍流氓」的手段強迫表態、割裂社會的方式，是破壞人民秘密投票的自由根本「可惡至極」。

▲麻醉科醫師批韓國瑜蓋牌手段是「耍流氓」。（圖／翻攝自臉書 麻的法課 - 邱豑慶醫師 ）

對此他就詢問這些年輕人「爸媽要你不要熬夜滑手機的時候，你有早早睡覺嗎？爸媽每年過年逼婚你的時候，你有因此帶個男朋友或女朋友回家嗎？他們吵著要抱金孫的時候，你有聽話趕快多生幾個嗎」，並呼籲這些北漂子弟自己的身體、自己的權利、自己的生活、自己的未來，都要自己作主。

而針對擔心家庭衝突的部份高雄人，邱豑慶也給出建議，提到不敢回家的高雄選民可以上中選會網站輸入戶籍地址，查出投票所在哪，而投票不需要通知單，只需要身分證與印章，整個投票過程可以不踏進家門半步，完全可以避開與家庭成員的爭執，並在最後強調「自己的權益自己爭啊」。（編輯：楊智傑）